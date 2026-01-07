Will Arnett reemplaza a David Harbour en ‘Behemoth’ de Tony Gilroy

Will Arnett se une al elenco de Tony GilroyEl drama “gigante!”, asumiendo un papel principal después puerto davidLa salida.

El martes, un representante de Searchlight Pictures confirmó Variedad que Harbour se retiró del proyecto y que el papel había sido refundido. Arnett ahora protagonizará junto a Pedro Pascal y Olivia Wilde.

Un logline oficial para «¡Behemoth!» afirma brevemente que la película sigue a “un músico de una familia de músicos que regresa a Los Ángeles”, sirviendo como “una carta de amor a la música de las películas y a las personas que la hacen”. Gilroy escribió el guión y dirige. También se desempeña como productor con Sanne Wohlenberg.

Deadline informó por primera vez sobre el casting de Arnett.

