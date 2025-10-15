‘Wildwood’ empuja a Laika hacia técnicas más innovadoras y a mayor escala

Para su próximo largometraje, Laika vuelve a sus raíces.

“madera salvaje» está basada en las novelas de Colin Meloy y dirigida por Travis Knight a partir de un guión de Chris Butler. Meloy es el líder de la banda The Decemberists, con sede en Portland, y el libro está ambientado en Portland, por lo que el material es natural para Laika, con sede en Portland.

«El libro de Colin ‘Wildwood’ es realmente inseparable del lugar», dice el productor Sam Fell. «Forest Park, que es uno de los bosques urbanos más grandes de Estados Unidos, es en realidad el Wildwood del libro. Por lo tanto, está arraigado en el mundo real».

Fell añade: «El propio Travis describió la película como una carta de amor a Portland». En la película, la joven Prue debe dejar su casa en Portland para aventurarse en Wildwood en una búsqueda para salvar a su hermano, que ha sido robado por un asesinato de cuervos. El elenco de voces incluye a Peyton Elizabeth Lee, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Tom Waits y Richard E. Grant.

El alcance y la ambición del proyecto, cuyo estreno está previsto para 2026, coincide con el reparto estelar. Burke dice que eso se debe a que a Laika le gusta superarse cada vez que crea una función. Ha agregado casi 200,000 pies cuadrados de espacio desde que produjo “Kubo and the Two Strings” de 2016.

«Se oye decir a la gente que esta es nuestra película más ambiciosa hasta el momento», dice Burke. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? «Significa que tenemos 136 ubicaciones en la película, y muchas de ellas son tan grandes que el equipo puede caminar a través de ellas. Realmente hemos pasado de ese mundo de mesa a una especie de epopeya mítica grandiosa y amplia… Hay 231 marionetas prácticas, 54 personajes héroes, y todos y cada uno de ellos han sido diseñados y disfrazados como una obra de arte hecha a medida».

El director de fotografía Caleb Deschanel, seis veces nominado al Oscar, fue contratado para rodar “Wildwood”. «Hay escenas de batalla épicas en esta película, y obviamente él es muy conocido por ‘El Patriota’, y aportó ese conocimiento, y el conocimiento adquirido desde entonces, al proyecto para hacer realidad la visión de Travis».

Laika ha innovado con cada película, incluyendo avances en rostros mediante impresoras 3D y ahora, armadura y musculatura de los títeres.

«Han perfeccionado un proceso que les permite imprimir el tipo de forma esquelética que permite a los animadores lograr actuaciones aún más realistas e impactantes», dice Burke. Fell añade: «Se puede ver la tensión en los personajes porque a menudo, si piensas en un personaje stop-motion, piensas básicamente en una figura de acción. Pero son más humanos y realistas que cualquier cosa que nadie haya hecho».

Señala que la repetibilidad es una parte importante del oficio. «Cuando comenzamos a usar caras impresas en 3D en ‘Coraline’, cada vez que lo hacíamos, en cada película, aprendíamos algo nuevo y luego encontramos diferentes formas de aplicarlo. Así que ya no se limita solo a las expresiones de los personajes. Es parte de cómo diseñamos los propios títeres. Es parte de cómo diseñamos nuestros accesorios. Es cómo podemos simular la actividad líquida en la película. Tenemos estos burbujeadores por todo Portland, donde son simplemente fuentes de agua en el paisaje urbano, y Imprimimos un ciclo del agua para simular cómo se veía el agua.

«Así que se ha convertido en parte de cómo exploramos el espacio mundial de ‘Wildwood’ y de cómo intentamos lograr efectos prácticos para la película, en lugar de usar VFX, aunque también hacemos mucho trabajo de retoque de VFX. Es parte de los aspectos complementarios de cómo realizamos esta película».

Tanto Burke como Fell destacan al General, un águila enorme, como personaje especial. “Hay como 9.000 plumas en cada [General] Marioneta instalada a mano», se maravilla Burke. «También tenemos un antagonista realmente aterrador en Maxim, interpretado por Tom Waits, y una sola imagen fija de Maxim es aterradora», se ríe Fell. «Es un personaje increíblemente gráfico e intenso».

“Wildwood” realmente parece encarnar la marca Laika y su ubicación en el noroeste del Pacífico. «Nuestro lema es que caminamos por un camino diferente. Y cada uno de nuestros valores está informado por cada una de nuestras películas», dice Fell.