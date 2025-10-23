‘Wicked’ se transmitirá en NBC antes del lanzamiento de ‘Wicked: For Good’

“Malvado” hará su debut televisivo en NBC el 19 de noviembre.

NBCUniversal está poniendo el éxito de taquilla de Universal Pictures del año pasado en televisión lineal solo dos días antes de la secuela “Malvado: para siempre” llega a los cines el 21 de noviembre.

“Wicked” recaudó 756 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en la adaptación cinematográfica de Broadway más rentable de todos los tiempos. Alcanzó 473 millones de dólares solo en Estados Unidos, una recaudación nacional más alta que cualquier película que se haya estrenado desde su estreno el 22 de noviembre de 2024. También fue un actor importante durante la temporada de premios, obteniendo 10 nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película. En los Oscar, los premios de la Academia de Cine Británica y los Critics’ Choice Awards, la película se llevó a casa premios tanto por diseño de vestuario como de producción, y en los Globos de Oro ganó en la categoría de logros cinematográficos y de taquilla.

Dirigida por Jon M. Chu, “Wicked” y “Wicked: For Good” están protagonizadas por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda. Según la descripción oficial, la secuela los parece «distantes y viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Cuando una chica de Kansas irrumpe en sus vidas, tendrán que reunirse por última vez y verse de verdad, si quieren cambiarse a sí mismos y a todo Oz para siempre».

Junto con Erivo y Grande, el elenco incluye a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. Marc Platt y David Stone, quienes produjeron el musical original de Broadway, también producen las películas.

El 6 de noviembre, NBC transmitirá “Wicked: One Wonderful Night”, un especial musical de dos horas protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande cantando música de las películas junto a sus compañeros de reparto. El especial también incluirá entrevistas con el elenco y adelantos de momentos detrás de escena.