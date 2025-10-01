Wicked: Para las buenas muñecas cantantes de Glinda y Elphaba: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Mattel continúa construyendo su «Malvado: para siempre«Portfolio, anunciando una nueva ola de productos vinculados a la próxima película de Universal Pictures. El miércoles por la mañana, el gigante de los juguetes presentó dos muñecas de Elphaba y Glinda, junto con un compacto de bolsillo de Polly de Polly», expandiéndose en una colección creciente que introdujo la semana pasada la semana pasada, la semana pasada la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada introdujo la semana pasada. Primera niña estadounidense «Wicked» muñecas.

La última alineación llega antes del lanzamiento teatral de «Wicked: For Good» en noviembre, con cada muñeca tocando un clip de la canción «For Good». La muñeca Elphaba ($ 26.99) viene vestida con un vestido sin mangas, azul y negro con su piel verde característica y cabello trenzado, mientras que la muñeca Glinda ($ 26.99) cuenta con un vestido rubio largo con mantequilla y un cabello rubio largo. El compacto de bolsillo de Polly de $ 30 se abre para revelar versiones en miniatura de la Universidad de Shiz y la ciudad esmeralda, completa con figuras de Elphaba, Glinda y Wizard, además de partes móviles como Glinda’s Bubble y Elphaba’s Broom.

Polly Pocket Wicked Compact

Para marcar el lanzamiento, Mattel y Universal se unieron a la música, el programa de educación musical sin fines de lucro más grande del país, organizando a los estudiantes en la sede de Mattel para un día de karaoke, golosinas con temática «malvada» y una primera obra exclusiva con la nueva colección. Mattel también contribuyó con más de $ 20,000 a Music Will para ayudar a expandir la programación de música en las escuelas públicas.

«Wicked: For Good», que narra el segundo acto del amado Show de Broadway, se abrirá en los cines el 21 de noviembre. Jon M. Chu dirigió la extravagancia «Wicked» de dos partes, protagonizada por Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Jonathan Bailey. Establecido antes, durante y después de «The Wizard of Oz», la historia cuenta los orígenes de Glinda de Grande (más tarde conocido como Glinda the Good) y Elphaba de Erivo (finalmente denominó la malvada bruja de Occidente) antes de que Dorothy aterrizara en Oz y saunter por la carretera de ladrillo amarillo.