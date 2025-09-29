Wicked, Kathy Hilton y Jennifer Tilly en Project Angel Food Gala

«Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills» estrella Kathy Hilton está abriendo su casa por una buena causa.

Una cena para 12 en la finca de Hilton fue por $ 40,000 durante la subasta en vivo en Proyecto de comida ángelGala de premios Angel Awards en Los Ángeles el sábado por la noche.

Project Angel Food es una organización de entrega de comidas para residentes gravemente enfermos en todo el condado de Los Ángeles

Dos ofertas ganadoras a $ 16,000 cada una ganó el almuerzo con la ex estrella de «Rhobh» Lisa Rinna en el Hotel Beverly Hills.

El primer lote: dos boletos para el «Malvado: Para bien «estreno mundial en la ciudad de Nueva York en noviembre junto con vuelos de ida y vuelta y alojamiento en el hotel, se vendió por $ 13,000.

En total, la noche recaudó $ 950,000 para Project Angel Food, lo que lo convierte en los premios Angel más exitosos desde 2019.

El evento, que tuvo lugar en Paramount Studio Lot en Hollywood, el honorado Proyecto Angel Food Supporter and Volunteer Jennifer Tilly con el premio Angel. Cedars-Sinai fue reconocido con el Premio Liderazgo en Love Angel, que fue presentado por VariedadMarc Malkin y aceptado por Cedars-Sinai Medical Center y Cedars-Sinai Health System CEO Peter L. Slavin, MD.

Tilly dijo que estaba aceptando su premio en nombre del personal y voluntarios de Project Angel Food que trabajan detrás de escena. Elogió a los conductores que entregan las comidas. «Creo que el sustento emocional es tan importante como el sustento que comes», dijo Tilly, quien fue presentada por Hilton.

Slavin de Cedars-Sinai dijo: «Estamos más que dispuestos a aceptar este premio, pero [want] Agradecer a nuestros colegas en Project Angel Food por todo lo que hacen, el trabajo heroico que hacen, para satisfacer las necesidades de miles de personas en esta comunidad todos los días, para asegurarse de que obtengan la nutrición que necesitan para ser saludables y vivir una vida maravillosa «.

Loni Love, Caroline Rhea, los coprotagonistas de «Wings» Steven Weber y Amy Yasbeck, Charo y el CEO de Project Angel Food Richard Ayoub también hicieron apariciones en el escenario.

«Lo que aprendimos este año es que los incendios pueden destruir edificios, pero no pueden destruir el espíritu humano», dijo Ayoub. «El gobierno federal puede reducir nuestros fondos, pero no reduciremos nuestros servicios. La comida no es una opción. La compasión no es una opción. Renunciar no es una opción. Project Angel Food saca lo mejor de Los Ángeles y está donde vive la esperanza!»

El programa comenzó con un set de tres canciones de la líder de Go-Go, Belinda Carlisle. El subastador de celebridades Harry Santa-Olalla realizó la subasta en vivo. La lista de invitados también incluyó a Cheryl Tiegs, Kirsten Vangsness, el supervisor del condado de LA, Lindsey Horvath, Michael Corbett, Mike Stoller, Shannon K y Stuart O’Keeffe.

Vea más fotos de los premios Angel a continuación.

Amy Yasbeck, Steven Weber de los premios Angel Angel de Project Angel Food celebrados en Paramount Pictures Studios el 27 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety a través de Getty Images) Variedad a través de Getty Images

Charo, Richard Ayoub en los Premios Angel Angel de Project Angel Food celebrados en Paramount Pictures Studios el 27 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety a través de Getty Images) Variedad a través de Getty Images

LOS ÁNGELES, California-27 de septiembre: Peter Slavin, presidente y CEO de Cedars-Sinai Medical Center and Health System (C) acepta el Premio de Liderazgo en Love Angel de 2025 en nombre de Cedars-Sinai, de Marc Malkin (L) y Richard Ayoub, CEO, Proyecto Angel Food (R) en el escenario de Angel Food’s Angel Angel Angel Awards Awards 2025 en Paramont Potle Potles en Septiembre, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, California, California, California, California, California, California. (Foto de Tommaso Boddi/Getty Images para Project Angel Food) Getty Images para Project Angel F