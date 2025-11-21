Wicked For Good $ 30,8 millones en avances, la cifra más alta del año

“Wicked” vuelve a hechizar la taquilla.

La secuela musical de Universal”Malvado: para siempre«ha recaudado 30,8 millones de dólares en avances de taquilla, lo que marca la mayor recaudación de avances del año. El récord anterior lo tenía Warner Bros. “Superman”, que recaudó 22,5 millones de dólares en los avances del jueves antes de ganar 125 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Wicked: For Good”, la muy esperada conclusión de la sensación rosa y verde del año pasado, está en camino de recaudar entre 150 y 180 millones de dólares este fin de semana. Podría conseguir el mayor debut de taquilla del año. Actualmente, el poseedor del récord es Warner Bros.’ adaptación del videojuego “A Minecraft Movie”, que recaudó 10,6 millones de dólares en los avances del jueves en camino a un lanzamiento de 162 millones de dólares. Universal va a lo seguro y predice un estreno de 125 millones de dólares este fin de semana, pero el entusiasmo de los fanáticos es alto después de que Glinda de Ariana Grande y Elphaba de Cynthia Erivo se convirtieran en pilares de la cultura pop el otoño pasado.

El año pasado, la película original del director Jon M. Chu, “Wicked”, recaudó 19,2 millones de dólares en los avances del jueves y creció a 112,5 millones de dólares el fin de semana de estreno en el mismo fin de semana previo al Día de Acción de Gracias. Un año después, el elenco, que incluye a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang y más, completa la historia de la reinvención de “El Mago de Oz”. La primera “Wicked” ayudó a impulsar la taquilla del Día de Acción de Gracias del año pasado a un récord de 420 millones de dólares junto con “Gladiator II” y “Moana 2”. La película familiar de Disney “Zootopia 2” se estrena la próxima semana, y la secuela animada y “Wicked: For Good” intentarán alcanzar alturas de taquilla similares durante las vacaciones.

También se estrena este fin de semana la secuela de acción de Sony “Sisu: Road to Revenge”, cuyo debut se proyecta con un debut de 3 millones de dólares. También está “Rental Family” de Searchlight, protagonizada por Brendan Fraser, cuyo lanzamiento también se espera que llegue a un dígito bajo.