Wicked American Girl Glinda, Elphaba Dolls: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

«Malvado: para siempre«Está casi aquí, y eso significa Emerald Green y Bubblegum Pink colaboraciones se están apoderando de Internet una vez más antes de la muy esperada película. Universal Las imágenes están expandiendo su «Para una buena línea» que debutaron en julio, con sus primeras muñecas de Elphaba y Glinda American Girl. La alineación también incluirá una muñeca coleccionista Elphaba en el pijama púrpura que se pone durante la famosa secuencia «popular».

Las nuevas ediciones estarán disponibles para comprar en el sitio web de Mattel y su Amazon Storefront A partir del 22 de septiembre.

Muñeca de niña americana de glinda

Muñeca de la niña estadounidense de elphaba

Edición limitada Elphaba en pijama ‘popular’

El segundo viento de colaboraciones «malvadas» sigue a un Blitz de marketing Ese universal se estrategó antes de «Wicked: Part Uno» el invierno pasado. Universal se asoció con más de 400 marcas corporativas para crear decenas de productos y vínculos para lanzar la extravagancia musical de la pantalla grande. Ahora, American Girl se agrega a la lista.

«Vivimos en un entorno donde el monocultivo no ocurre de la manera en que solía hacerlo», dijo el director de marketing de Universal Michael Moses. Variedad el año pasado. «Entonces, tienes que estar en todas partes».

Estos extensos esfuerzos de marketing global no son baratos, pero ya han valido la pena. «Wicked: Part Uno» se abrió a un debut récord de $ 114 millones y finalmente trajo casi $ 760 millones en la taquilla global.

«Wicked: For Good», que narra el segundo acto del amado Show de Broadway, se abrirá en los cines el 21 de noviembre. Jon M. Chu dirigió la extravagancia «Wicked» de dos partes, protagonizada por Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Jonathan Bailey. Establecido antes, durante y después de «The Wizard of Oz», la historia cuenta los orígenes de Glinda de Grande (más tarde conocido como Glinda the Good) y Elphaba de Erivo (finalmente denominó la malvada bruja de Occidente) antes de que Dorothy aterrizara en Oz y saunter por la carretera de ladrillo amarillo.

Compra universal Colección ‘para buena’ aquí.