Whoosh Presunto Caso De Corrupción, KPK Habla Sobre La Oportunidad De Convocar A Luhut

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) aprovechó la oportunidad de convocar al presidente del Comité del Tren de Alta Velocidad entre Yakarta y Bandung Luhut Binsar Pandjaitan en la investigación de presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung o Whoosh.

«Sobre quién se pidió a las partes que proporcionaran información, cuál era el material, todavía no podemos proporcionar detalles», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en una declaración confirmada en Yakarta, el martes.

Además, Budi explicó que el Comité para la Erradicación de la Corrupción todavía está centrado en investigar elementos de presuntos actos criminales de corrupción en el proyecto Whoosh, y no puede proporcionar más información porque el caso aún se encuentra en la etapa de investigación.

Anteriormente, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, en un vídeo subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, reveló que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria o marca arriba en el proyecto Whoosh.

«Según los cálculos de Indonesia, el coste por kilómetro del tren Whoosh es de 52 millones de dólares. Sin embargo, en la propia China, el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Se ha triplicado», dijo.

Continuó: «¿Quién recaudó esto? ¿A dónde fue el dinero? Se triplicó. 17 millones de dólares estadounidenses, sí, dólares estadounidenses, no rupias, por kilómetro a 52 millones de dólares estadounidenses en Indonesia. Así que eso es un margen. Tenemos que investigar quién hizo esto primero».

El 16 de octubre de 2025, el KPK apeló al Dr. Mahfud para que presentara un informe sobre la presunta corrupción en el proyecto Whoosh.

Después de eso, Mahfud MD y KPK se respondieron mutuamente sobre este asunto. Hasta el 26 de octubre de 2025, Mahfud declaró que estaba listo para ser convocado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para proporcionar información sobre la presunta corrupción relacionada con Whoosh.

Mientras tanto, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el 27 de octubre de 2025 que las acusaciones de corrupción relacionadas con Whoosh habían pasado a la etapa de investigación desde principios de 2025. (Ant)