Whoosh ha estado conectado al aeropuerto, tenga en cuenta el horario

Yakarta, Viva – PT KCIC dijo que actualmente el servicio Homicidio estado conectado Con una serie de aeropuertos en Yakarta, para que facilite los negocios y los recorridos para que sea más rápido y más eficiente.

El Secretario Corporativo del Gerente General (GM), KCIC, Sillaunisa de EVA, dijo que había colaborado con los operadores de aeropuerto y transporte para presentar servicios de conectividad desde y hacia el aeropuerto.

«Esta conectividad intermodal facilita a los pasajeros porque el viaje se puede hacer de manera más eficiente, ahorrar tiempo y cómodo», dijo Eva en su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

La conectividad de Whoosh con el aeropuerto de Halim Perdanakusuma (HLP) se sirve con T-Lanzaderaque están disponibles cada 15 minutos a partir de las 07.00 WIB de la estación Halim a una tasa de 40,000 RP y el tiempo de viaje es de solo unos 15 minutos.

El usuario promedio alcanza los 100 pasajeros por día los días de semana, y aumenta a 150 pasajeros por día los fines de semana. «Se puede acceder a este servicio T-Shuttle desde el lado este de la estación de Halim», dijo.

En cuanto a la conectividad con el aeropuerto Soekarno-Hatta (CGK), es atendido en autobús Damri. La flota funcionará con avance cada 30 minutos a partir de las 07.00 Wib desde la estación de Halim, y a las 06.00 Wib desde el aeropuerto de Soetta con un tiempo de viaje de aproximadamente 1 hora 30 minutos.



[Humas DAMRI] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El arancel cargado es de IDR 80,000 con un promedio de 200 pasajeros atendidos por día. Servicio de Damri a Aeropuerto de Soekarno Hatta Se puede acceder desde el lado este de la estación Halim.

Ava afirmó que la integración entre Whoosh y el aeropuerto mostró que este servicio no solo aceleró el viaje de la banda de Yakarta, sino que también se convirtió en parte del ecosistema de transporte nacional que apoyaba la movilidad comunitaria.

«Continuaremos expandiendo la integración de modos para traer los mejores servicios para los pasajeros», dijo.

Para obtener más información, las personas pueden comunicarse con el servicio al cliente en la estación o contactar al Centro KCIC hasta 150909, WhatsApp Chat con 0811-88888_111 Correo electrónico a cs@kcic.co.id y a través de DM a Instagram @keretacepat_id.