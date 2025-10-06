Whoopi Goldberg Trolls Kristi Noem para Bad Bunny Super Bowl Ice Amenazas

Después Kristi llama declaró que el hielo estará «por todo» el Super Bowl a la luz de Maldito conejitoEl rendimiento de medio tiempo, Whoopi Goldberg propuso una forma de cebar al secretario abierto de seguridad nacional.

«Todos, obtengan un poco de mantequilla de cacao, se sientan al sol, eso es lo primero», dijo Goldberg en el episodio del lunes de «The View». “Y esta es la única vez que probablemente puedas hacer esto: date un acento latino y solo mira si [Noem] puedo decir quién es quién «.

Desde que Bad Bunny se anunció como el titular de medio tiempo del Super Bowl, las figuras de derecha han avivado la indignación por el catálogo de música en español de la estrella del pop latino, así como sus recientes comentarios sobre saltarse a los Estados Unidos en su última gira debido a los temores sobre sus fanáticos que se encuentran con los agentes de hielo.

Confirmando que ICE tendría presencia en el campeonato de la NFL, Noem dijo recientemente En un podcast de derecha, «Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos vayan al Super Bowl, tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse». Agregó que las únicas personas que deberían asistir al juego son «estadounidenses respetuosos de la ley que aman a este país». Durante su segundo mandato presidencial, Donald Trump ha movilizado a la Agencia de Control de Inmigración para llevar a cabo redadas en lugares de trabajo, edificios residenciales y comunidades, deportando a la fuerza decenas de miles de personas indocumentadas en los Estados Unidos

Bad Bunny se dirigió descaradamente a la reacción conservadora a su concierto del Super Bowl mientras Organización de «Saturday Night Live» el sábado. «Estoy muy feliz», dijo sobre la próxima actuación. «Y creo que todos están felices por eso. Incluso Fox News». El programa tocó un montaje de presentadores conservadores, incluidos Laura Ingraham y Sean Hannity, cortando sus comentarios en el aire para decir colectivamente: «Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente».

Bad Bunny luego ofreció algunos pensamientos sinceros en su idioma nativo, reconociendo las contribuciones de los latinos en los EE. UU. Y diciendo «Nadie podrá quitarlo o borrarlo». Entonces, Bad Bunny dijo en inglés: «Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender».