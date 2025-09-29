Whoopi Goldberg Slams Ai Actriz Tilly Norwood

Whoopi Goldberg está desafiando la creación de la actriz de IA Tilly Norwood y dudando de Tilly puede robar empleos lejos de los actores reales, ya que los artistas humanos «se mueven de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente» (a través de Entretenimiento semanal). Tilly ha dominado los titulares recientes en Hollywood desde el actor, comediante y productor Eline van der Velden anunció en la cumbre de Zurich que ella Creación de IA está cortejando el interés de múltiples agentes de talento que supuestamente están interesados ​​en firmarla.

Estrellas de Hollywood como Melissa Barrera, Kiersey Clemons, Mara Wilson y más fueron Rápido para condenar La creación de IA en las redes sociales, mientras que Eline van der Velden defendió a Tilly (quien fue creada por el estudio de producción de IA Particle6) diciendo: «Ella no es un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte».

«Después de que muchos actores humanos pidieron un boicot contra las agencias que firman actores de IA, el estudio afirma que Tilly no es un reemplazo para un ser humano, sino un trabajo creativo, y los personajes de IA deben ser juzgados como parte de su propio género, en lugar de compararse directamente con los actores humanos», dijo Goldberg con una inclinación sarcástica durante «The View».

«El problema con esto, en mi humilde opinión, es que de repente se enfrenta a algo que se ha generado con otros 5,000 actores», explicó Goldberg. «Tiene la actitud de Bette Davis, tiene los labios de Humphrey Bogart … y por eso es una ventaja injusta. Pero ¿sabes qué? ¡Contáctalo. Siempre puedes decirles de nosotros. Nos movemos de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente».

Goldberg sostuvo que la tecnología para crear un intérprete de IA totalmente creíble «aún no es fluida», aunque dijo «tal vez en dos o tres años» será. El comediante concluyó: «Con suerte, podremos aguantar porque lo que esto significa es AI en el lugar de trabajo, no solo en mi lugar de trabajo, sino en todas las industrias … algunas industrias ahora están usando IA.

En ella Defensa de la creación de TillyEline van der Velden agregó: «Veo a AI no como un reemplazo para las personas, pero como una nueva herramienta, una nueva pincel. Al igual que la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitarle la actuación en vivo, AI ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Soy un actor y nada, ciertamente no un carácter de AI, puede quitarle la artesanía o la alegría de la actuación humana».

Hablando con Transmitido internacional En julio, Van der Velden dijo que quería que Norwood «fuera el próximo Scarlett Johansson o Natalie Portman».