Whoopi Goldberg, los anfitriones de ‘The View’ finalmente golpean la suspensión Jimmy Kimmel

Después de dos episodios de permanecer en silencio Sobre el asunto, Whoopi Goldberg y sus co-anfitriones en ABC «La vista«Finalmente he comentado sobre Jimmy KimmelLa suspensión de la red. Los fanáticos habían estado teorizando en medio de su silencio de que los anfitriones fueron instruidos por su empresa matriz de no discutir la suspensión de Kimmel. Durante el episodio del lunes 22 de septiembre de «The View», Goldberg abrió el programa diciendo: «¿Realmente pensaron que no íbamos a hablar de Jimmy Kimmel? Quiero decir, ¿has visto el programa en las últimas 29 temporadas? Nadie nos silenciamos».

«Cuando la noticia se supo la semana pasada sobre la suspensión de Jimmy Kimmel, respiramos para ver si Jimmy iba a decir algo al respecto primero», agregó Goldberg. «No te puede gustar mostrar y puede salir del aire. Alguien puede decir algo que no deberían y ser sacados del aire. Pero el gobierno no puede aplicar presión para obligar a alguien a ser silenciado».

Ana Navarro agregó: «No entiendo cómo en este país, dónde se hizo la Primera Enmienda a la Constitución para garantizar la libertad de prensa y libertad de expresión, cómo el gobierno mismo está utilizando su peso y poder para intimidar y asustar a las personas en silencio».

«La Primera Enmienda es la primera por una razón porque necesitas poder responsabilizar a los que tienen en cuenta», dijo Alyssa Farah Griffin.

Goldberg terminó con un mensaje de igualdad.

«Hablamos mucho de la libertad de expresión porque siempre estamos en el desastre de alguien porque alguien ha decidido que hemos dicho algo ofensivo», dijo. «Pero luchamos por el derecho de todos a tener libertad de expresión porque significa que mi discurso es gratuito, significa que su discurso es gratuito».

El 18 de septiembre, el día después de que ABC anunciara la suspensión de Kimmel, el presidente de la FCC, Brendan Carr, también sugirió la FCC analizar «la vista». El silencio de los anfitriones sobre el asunto durante el episodio del día siguiente solo confundió más a los fanáticos.

«Cuando miras estos otros programas de televisión, lo interesante es que la FCC tiene una regla llamada regla de igualdad de oportunidades. Pero hay una excepción a esa regla llamada excepción de noticias de buena fe, lo que significa que si eres un programa de noticias de buena fe, no tienes que cumplir con la regla de igualdad de oportunidades». Carr dijo en un programa de radio. «A lo largo de los años, la FCC ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia sobre eso y ha sugerido que la mayoría de estos espectáculos nocturnos, aparte de» SNL «, son programas de noticias de buena fe. Potencialmente, supongo que puede dar el argumento de que» la vista «es un programa de noticias de Bona Fide, pero no estoy tan seguro de eso, y creo que creo que vale la pena tener el FCC en la vista si» la vista «y algunos de los programas de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo un fide, ya que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas y algunos de los programas que siguen con un consejo que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas y algunos de los programas que siguen siendo de los programas que siguen con un fide. y, por lo tanto, exento del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido ”.

A diferencia de los anfitriones de «The View», muchos presentadores de televisión que no son ABC fueron más rápidos para condenar la suspensión de Kimmel. Stephen Colbert Llamado la decisión «Censura descarada» para apaciguar a Donald Trump, mientras que Jimmy Fallon Expresó su deseo Para que Kimmel regrese al aire y prometió nunca dejar de hacer chistes de Trump, incluso si hay temores de que obtenga censurado «The Tonight Show».

«Esto es miseria», David Letterman dijo cuando se le preguntó sobre la suspensión de Kimmel. «Me siento mal por esto. Vemos a dónde va todo esto, ¿correcto? Son medios administrados. Y no es bueno. Es una tontería. Es ridículo. Y no puedes disparar disparando a alguien porque tienes miedo o tratando de aguantar una administración criminal autoritaria en la Oficina Oval. No es así como funciona».

Howard Stern anunció que canceló Su suscripción de Disney+ debido a la decisión de ABC de sacar a Kimmel del aire y explicó: «Simplemente sé cuándo el gobierno comienza a interferir, cuando el gobierno dice:» No estoy satisfecho con usted, por lo que vamos a orquestar una forma de silenciarlo, «Es la dirección incorrecta para nuestro país … Estoy cancelando mi Disney+. Estoy tratando de decir con el bolsillo que estoy en silencio con lo que está haciendo con Jimmy» «.

Kimmel permanece fuera del aire a partir de la mañana del lunes 22 de septiembre.