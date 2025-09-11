Whoopi Goldberg condena a Charlie Kirk Death en ‘The View’, regaña a los estadounidenses

Whoopi Goldberg comenzó el episodio del 11 de septiembre de «La vista«Al llamar a la muerte a tiros de Charlie Kirk «Más allá de devastador». El activista conservador, Donald Trump Ally y el cofundador de Turning Point USA murieron el 10 de septiembre a los 31 años después de recibir un disparo en el cuello en un evento universitario en Utah.

«Nuestros corazones, por supuesto, están con la familia de Charlie Kirk», dijo Goldberg antes de alabar a «políticos de ambos lados del pasillo» que habló «contra la violencia» e «instó a los estadounidenses a reunirse» después del asesinato de Kirk.

«¿No es una parte fundamental de ser estadounidense es que podemos expresar nuestras opiniones entre ellos sin miedo y este tipo de horror sucediendo?» Goldberg preguntó. «Parece ser algo que hemos estado viendo cada vez más. Ni siquiera es a la izquierda o a la derecha. Es solo que las personas se sacan por sus creencias o sus pensamientos».

«Independientemente de su política, tenemos que llegar a un lugar en este país en el que vemos personas con las que no estamos de acuerdo, no como nuestros enemigos, sino como conciometos estadounidenses con diferentes puntos de vista que necesitamos participar», la coanfitrión Alyssa Farah Griffin agregó mientras llamó a Kirk un «activista joven increíblemente influyente a la derecha», cuya muerte «lo hará a los jóvenes republicanos realmente que les dio la sensación de que les parecía la voz de la lona de la voz. Republicanos, que estaba bien hablar y decir sus puntos de vista «.

Sunny Hostin Infesé diciendo: «No puedo creer que alguien matara a otra persona porque hablaba sus creencias. Esto es antitético a quiénes somos como estadounidenses. La Primera Enmienda es la Primera Enmienda por una razón. Deberíamos poder expresar cualquier opinión».

Goldberg concluyó el segmento con una súplica urgente a los estadounidenses: «Todas las cosas que hemos visto: el intento de asesinato de Donald Trump, la agresividad cuando fueron tras Paul Pelosi, la pareja en Minnesota: esta no es la forma en que lo hacemos. Decimos esto, pero, de alguna manera, está resonando, y espero que los jóvenes republicanos nunca olviden que lo hemos voz. Temeroso. Es más allá.

Muchos de los opositores más vocales de Hollywood de Trump hablaron contra la muerte de disparos de Kirk después del asesinato. Jimmy Kimmel Llevó a Instagram Escribir: «En lugar de la señala enojada con el dedo, ¿podemos estar de acuerdo por un día en que es horrible y monstruoso disparar a otro humano? En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirks y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de violencia armada sin sentido».

Stephen Colbert, mientras tanto, grabó un mensaje solemne Eso se emitió antes del episodio del 10 de septiembre de «The Late Show», que ya había grabado su episodio completo antes del asesinato de Kirk.

«Nuestras condolencias están con su familia y a todos sus seres queridos», dijo Colbert. «Tengo la edad suficiente para recordar personalmente la violencia política de la década de 1960, y espero que sea obvio para todos en Estados Unidos que la violencia política no resuelva ninguna de nuestras diferencias políticas. La violencia política solo conduce a una violencia más política. Y rezo con todo mi corazón para que esta sea la acción aberrante de un loco y no es un signo de las cosas por venir».