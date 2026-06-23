Whitney Houston se cayó del escenario y rogó al público que no filtrara

Oprah Winfrey convirtió su aparición en Cannes Lions en un llamado a los creadores a usar sus plataformas para el bien, hablando con el presidente del festival, Phil Thomas, sobre la filantropía, el legado y su improbable camino desde la zona rural de Mississippi hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación.

Dentro del Teatro Lumière, donde recibió el premio LionHeart del festival, Winfrey usó el escenario para meditar sobre el propósito y la responsabilidad ante una audiencia de figuras de la publicidad, los medios y la economía de los creadores. También reflexionó sobre la escuela que construyó en Sudáfrica, su amistad con Maya Angelou, su infancia en Mississippi y su memorable entrevista con la fallecida Whitney Houston en “The Oprah Winfrey Show”.

“Hicimos todo el asunto: ‘Oye niña, ¿cómo estás?’ saludo y luego detuve las cámaras y fui detrás del escenario y dije: ‘Dime, ¿qué quieres que pase aquí? Y les diré lo que quiero que suceda aquí’”, dijo Winfrey. «Y esa fue una de las entrevistas más poderosas».

Dijo que Houston regresó más tarde al espectáculo para actuar y que había recaído en su adicción. “Tenía tanta confianza por parte de la audiencia de ‘The Oprah Show’… Creo que fue [Houston’s] «En el último show con nosotros, había vuelto a consumir drogas», dijo Winfrey. «La primera entrevista que le hice cuando fuimos detrás del escenario y le pregunté sobre su intención, estaba limpia, pero el día que vino a mi show para actuar frente al público, no lo estaba y se cayó del escenario».

Winfrey dijo que sabía que el momento podría haber sido devastador si se hubiera hecho público. “Sabía que si esa historia salía a la luz… ella quedaría destruida”, dijo Winfrey. «Y aunque la audiencia estaba allí y la audiencia tenía cámaras, les rogué que no publicaran esas fotos porque arruinarían su vida, y no lo hicieron. Eso no sucedería hoy, te lo puedo asegurar», agregó Winfrey. Houston murió en febrero de 2012 a la edad de 48 años tras ahogarse accidentalmente.

En otra parte de la conversación, Winfrey apeló al sentido de responsabilidad de los creadores y enfatizó que la influencia conlleva obligaciones.

«Lo que estás haciendo no es sólo ganar dinero y crear influencia para ti mismo… es algo subsidiario que sucede al vivir», dijo. “Pero tienes una vocación más grande en la vida… Tu trabajo más importante aquí en el planeta es ser el mejor ser humano que puedas ser, no el mejor creador, no el mejor presentador de programas de entrevistas, no el mejor podcaster, pero ¿cómo estás evolucionando hacia lo que la creación pretendía que fueras?”

Gran parte de la conversación se centró en los orígenes de su filantropía y las experiencias personales que la moldearon. Cuando se le preguntó cómo decide a quién ayudar y cómo ayudarlos, Winfrey rastreó el impulso hasta su propia infancia, recordando una Navidad en la que su familia no tenía nada y las monjas llegaron a la casa con regalos.

«No fue el regalo, fue el hecho de que aparecieron», dijo Winfrey. “Aparecieron y le hicieron saber a una niña de 12 años que yo importaba”. El deseo de brindar a otros niños la misma sensación de ser vistos impulsó su decisión de lanzar la Academia de Liderazgo para Niñas Oprah Winfrey en Sudáfrica.

«Entonces, cualesquiera que sean las desventajas que hayas tenido en tu vida, la razón por la que las tuviste no es porque el universo o la fuerza vital esté tratando de castigarte, sino porque está tratando de llevarte al siguiente nivel», dijo Winfrey. «Se trata de enseñarte. Así que cada vez que surgen desafíos en tu vida, y lo he dicho a lo largo de los años a todas mis audiencias, el desafío no está ahí simplemente para alterar tu mente, para arruinarte, el desafío está ahí para decir: ‘¿Qué es esto que está aquí para enseñarme para que pueda crecer al siguiente nivel?'»

Dijo que su propia experiencia hizo que el trabajo en Sudáfrica se sintiera intensamente personal. “Yo era una niña pobre en Kosciusko, Mississippi, en un camino de tierra, sin agua corriente ni electricidad”, dijo. “Encontré chicas que estaban en aldeas, en las mismas circunstancias, y sentí como si estuviera literalmente reflejando mi propia vida, dándoles una oportunidad a niños que vienen de lo mismo”.

Winfrey dijo que la escuela había cambiado la trayectoria de vida de sus estudiantes, citando una encuesta reciente realizada por la Universidad de Ciudad del Cabo. “Lo que dijeron sobre lo que hemos hecho en esta escuela es que hemos interrumpido la pobreza”, dijo. «Y lo hemos hecho. Porque esa era mi intención. Mi intención era cambiar la trayectoria de sus vidas».

Winfrey también recordó una lección de Maya Angelou, quien la desafió cuando Winfrey le dijo que la escuela sería su mayor legado.

«Ella dijo: ‘Cariño, escucha esto. Tu legado no es tu nombre en un edificio'», dijo Winfrey. «‘Tu legado puede ser esas chicas que siguen y hacen cosas en sus vidas. Pero tu legado es el mismo que el mío y el de todos los demás. Tu legado no es una sola cosa, tu legado es cada vida que tocas'».

Terminó la sesión con una nota emotiva, hablando de la improbabilidad de su propia historia.

«Nadie esperaba que algo saliera de una niña negra nacida fuera del matrimonio en Mississippi en 1954, ¡y sólo tuvieron relaciones sexuales una vez! Gracias a Dios que lo hicieron», dijo a la multitud, provocando risas.

«No importa cómo llegaste aquí, el hecho de que estés aquí es un gran milagro», continuó.