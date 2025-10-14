Whitney Cummings dice que la reacción violenta de la comedia de Riad es racismo

Whitney Cummings es el último comediante en defender su actuación en el Festival de Comedia de Riadcual provocó una reacción generalizada en la industria de la comedia por sus vínculos con el gobierno de Arabia Saudita. Hablando en su podcast “Good for You”, Cummings calificó la reacción contra los comediantes que asistieron al evento como “racismo” e hizo una afirmación más amplia de que la mayoría de los comediantes ya están aceptando dinero de Arabia Saudita simplemente por trabajar con Live Nation para sus giras de stand-up.

«Supongo que soy así de raro», dijo Cummings. “No opero bajo la idea de que todos los gobiernos y sus pueblos son iguales… ¿Crees que el pueblo de Arabia Saudita y el gobierno saudí son todos iguales? [share the same values]? ¿Entonces también cree que el gobierno chino y el pueblo chino son exactamente iguales? Es simplemente racismo. Creo que me tomó un segundo, porque cuando la gente dice: ‘Estás haciendo algo poco ético’, yo digo: ‘Oh, deben ser personas éticas, déjame escuchar’. Y luego dices: ‘Oh, no, simplemente eres racista’. Estas también son las mismas personas que dirían: ‘¡Trump no es mi presidente! No me parezco en nada a nuestro presidente. ¿Pero otros países sí lo son?

«Cuando tengas un segundo, busca en Google ‘Saudi Arabia Live Nation’ para que puedas estar informado sobre el hecho de que cualquiera que haya trabajado con Live Nation, cada comediante, ha aceptado dinero saudita», afirmó más tarde. «¡Busca eso en Google! Sólo para que sepas de lo que estás hablando… o compraste un boleto a través de Live Nation, asististe a un evento de Live Nation, todos los actores que están representados por la Agencia William Morris, que son todos ellos. Si quieres envíales notas también».

Cummings se refiere al Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano de Arabia Saudita, que compró una gran participación en Live Nation Entertainment en 2020. Public Investment reveló en ese momento que poseía una participación del 5,7% en Live Nation, o un total de 12,3 millones de acciones valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares. En noviembre pasado, el Fondo vendió su participación en Nación viva.

Variedad se ha comunicado con Live Nation para hacer comentarios.

Cummings fue uno de los muchos comediantes de alto perfil que viajaron a Arabia Saudita para el festival de comedia, que tuvo lugar del 26 de septiembre al 9 de octubre. También actuaron Bill Burr, Dave Chappelle, Louis CK, Kevin Hart, Pete Davidson, Andrew Schulz y más. El talento del festival fue ampliamente criticado en las redes sociales por personas como Marc Maron, David Cross, Zach Woods y otros comediantes. Cruzar específicamente gritó Bill Burr en su respuesta condenando el festival, agregó: “Estoy disgustado y profundamente decepcionado por todo este asunto asqueroso”.

Burr defendió su asistencia al evento en varias entrevistas este mes, diciendo recientemente en el Podcast “Conan O’Brien necesita un amigo”: “Me importa un carajo lo que digan todas estas personas falsas… “Era necesario. Se sintió justo después. vibré con [the audience in Saudi Arabia] y eran divertidos. Joder, eran gente jodidamente divertida. No sé qué decirte. Lo pasé bien”.

Aziz Ansari dijo a principios de este mes que planeaba donar “parte de los honorarios” que ganó por actuar en el Festival de Comedia de Riad a “causas que apoyan la libertad de prensa y los derechos humanos”, citando a Reporteros sin Fronteras y Vigilancia de derechos humanosdos grupos que criticaron el festival de comedia y el régimen saudita. Un portavoz de Human Rights Watch más tarde dijo Variedad la organización “no puede aceptar” donaciones de Ansari y otros comediantes.

Louis CK apareció en “Real Time With Bill Maher” después de actuar en el Festival de Comedia de Riyadh y dijo que asistir el evento pareció “una buena oportunidad” y agregó: “Siento que la comedia es una excelente manera de entrar y comenzar a hablar”.

Mire el último episodio de Cummings del podcast «Good For You» en el vídeo a continuación.