‘Whispers’ de la serie AI hace un debut interactivo en Busan Market

Serie de IA de Pickford «Susurros«Buré en el mercado de contenidos y películas de Busan Asian, ofreciendo al público un teaser interactivo que mostró el potencial de la narración de narración impulsada por la IA.

El productor ganador del Emmy Bernie Su («The Lizzie Bennet Diaries») dijo que su motivación para crear una serie de IA surgió de su deseo de explorar nuevos formatos narrativos. «El narrador de narradores para mí es que lo que estás a punto de ver, esta experiencia, es una experiencia de la historia que no se puede hacer sin IA», explicó Su. «Esa es una nueva forma de arte que, a su velocidad y a su fidelidad, no se puede hacer sin la IA y la tecnología que eligen primero, pionera, y ponen esta experiencia».

El escaparate permitió al público participar a través de una sala de chat habilitada por el código QR donde pudieran proporcionar comentarios instantáneos. Stephen Piron, cofundador de Pickford Aidescribió los teléfonos de la audiencia como «el bastón del conductor, el pincel de pintor y la voz de narrador de historias».

Aunque breve, el clip demostró cómo funciona el formato interactivo, particularmente a través de una frase generada en el diálogo de Marcus Kent. El panel posterior a la selección presentaba a los actores de voz Brandon Soohoo («Tropic Thunder») y Heavenly Reyna («The Bold and the Beautiful»), quienes discutieron su experiencia trabajando en el proyecto.

«Sinceramente, no me reconocí. Fue realmente interesante. Reconocí diferentes cosas que he dicho, pero nada por completo», dijo Reyna.

Soohoo se hizo eco de sentimientos similares sobre los resultados de la síntesis de voz de AI. «Reconozco ciertas cosas que estábamos grabando, como una porción que hicimos más feliz o un poco más ansioso», dijo. «Pero algunas de las inflexiones son seguras familiares, pero la mayoría de ellas, no necesariamente dijeron eso».

Abordar el uso de las voces de los actores, SU enfatizó la importancia del consentimiento y la transparencia, y Trabajar dentro del marco de SAG para proyectos de IA. «Estamos usando una voz con la aprobación. Comenzamos la voz con su aprobación», dijo Su. «Algunas personas pasarían. Debido a que eran un poco como AI, tiene que haber un estigma que la audiencia tendría contra ellos. Nuevamente, ya parecen temerosos por eso».

Reyna reconoció las preocupaciones más amplias de la industria mientras expresaba confianza en el proyecto. «Para mí personalmente, tengo muchas reservas con IA solo en la industria creativa, pero confío en Bernie, y también confío en sus visiones y su innovación», dijo. «Y pensé que era genial».