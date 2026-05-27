Wheelhouse adquiere Anomaly Entertainment, la potencia de ‘Shark Week’

Wheelhouse ha adquirido Anomaly Entertainment, Variedad ha aprendido.

Anomaly fue fundada originalmente en 2017 por los ex comisionados de Discovery Channell, Matthew Kelly y Michael Sorensen. Con la adquisición, Kelly y Sorensen seguirán creando series y formatos en todas las áreas. También trabajarán con las divisiones de inversiones y deportes de Wheelhouse.

«Pocas personas en nuestro mundo han tenido el éxito que Matt y Mike tienen en ambos lados del pasillo, compradores y vendedores», dijo el director ejecutivo de Wheelhouse, Brent Montgomery. «No solo vemos una gran combinación cultural, especialmente con su amplio trabajo con atletas, artistas y creadores, sino también nuevos músculos aportados al ecosistema de Wheelhouse».

Anomaly es mejor conocido por producir una lista constante de programación de la “Semana del Tiburón” para el bloque de programación anual Discovery. Han producido 40 programas de la “Semana del tiburón” en los últimos nueve años, incluidos “Shaq Does Shark Week”, “Great White Abyss”, “Jackass Shark Week”, “Shark Trip: Eat, Pray, Chum” y más. La compañía también está produciendo “KPop Shark Heroes” protagonizada por Ken Jeong y Rei Ami.

«Anomaly estaba buscando un socio que pudiera ayudarnos a escalar y crecer estratégicamente para el futuro, y para nosotros aterrizar en Wheelhouse es un momento de cierre del círculo», dijeron Kelly y Sorensen en un comunicado conjunto. «Conocemos a Brent desde hace mucho tiempo y, para nosotros, él y Wheelhouse no solo reconocieron el valor del negocio que hemos creado, sino que también vieron la sinergia en nuestra visión, que es producir contenido que eleve el talento, especialmente los creadores y figuras deportivas líderes de hoy, y cuente sus historias de manera emocionante y auténtica. Estamos encantados de ser parte de la familia Wheelhouse y ansiosos por expandir Anomaly a través de nuevas plataformas, mientras ofrecemos capacidades aún mayores a nuestros clientes y colaboradores».

Anomaly ha sido un proveedor importante de canales Discovery de Warner Bros. como Discovery Network, TLC, ID, HGTV y Food Network, mientras que también ha producido programas para Netflix, HBO Max, ESPN+ y NFL Films. Se han asociado con una amplia gama de celebridades y creadores en todos los proyectos, incluidos Mark Rober, Tiffany Haddish, Snoop Dogg, Ludcaris y más.

Anomaly se encuentra actualmente en producción de series para Discovery, TLC, HGTV y Food Network, y en desarrollo de muchos otros proyectos para streamers y redes.

Antes de lanzar Anomaly, Kelly y Sorensen fueron compradores y productores en Discovery, y cada uno se desempeñó como vicepresidente de producción y desarrollo. Su tiempo incluyó trabajos en programas como “Gold Rush”, “Amish Mafia” y “Skywire Live with Nik Wallenda”.