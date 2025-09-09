WGA West acusado de empleado de despedida para actividades sindicales

El Writers Guild of America West ha sido acusado de violar la ley laboral al despedir a un empleado que ayudó a organizar a los empleados del gremio.

El sindicato del personal del noroeste del Pacífico ganó reconocimiento voluntario como representante de negociación para 110 empleados de la WGA en abril. El personal ahora está buscando mayores protecciones laborales como parte de su primer contrato.

En agosto, el sindicato presentó una queja injusta de prácticas laborales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, alegando «terminación injusta de un miembro del comité organizador de WGSU».

El PNWSU se negó a hacer un comentario adicional sobre la acusación. La WGA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El liderazgo del WGAW felicitó al personal por organizarse en abril, señalando que «el derecho a organizarse y negociar colectivamente son principios centrales de nuestra organización».

El sindicato de personal está comenzando negociaciones el martes por la noche sobre su primer contrato con el WGAW. Entre sus principales prioridades se encuentra la «causa justa» para la disciplina de los empleados, junto con los salarios competitivos y la codificación de sus beneficios de salud y jubilación existentes, dijo el sindicato del personal en un comunicado. El personal también indicó que está buscando protección contra el «tratamiento injusto».

«Hemos trabajado mucho para llegar a este punto, y estamos emocionados de llegar a la mesa de negociaciones», dijo Dylan Holmes, un abogado de la WGA que también se desempeña como copresidente del Comité de Negociación de la Unión del Personal. «Nuestra prioridad es negociar un primer contrato sólido que proporciona nuestra compensación justa del personal, beneficios y seguridad laboral. De esa manera, podemos estar en la mejor posición posible para luchar por los escritores en 2026 y más allá».

El WGA West Representa a unos 17,000 miembros, incluidos aproximadamente 5,000 miembros eméritos y «postales» que no votan en las elecciones del gremio. El sindicato se negociará el próximo año en un nuevo contrato de tres años con la Alianza de Productores de Motion Picture and Television. El acuerdo actual, que terminó la huelga de escritores 2023, expira el 1 de mayo de 2026.

Missy Brown, una empleada de 16 años del Gremio, dijo que el nuevo sindicato de personal ya ha demostrado que una «voz colectiva es mejor que enfrentar la administración sola».

«Es hora de usar nuestro poder para negociar salarios más altos, beneficios consagrados de salud y jubilación, y protecciones contra un tratamiento injusto», dijo en un comunicado. «Espero negociar el mejor contrato posible para mí y mis colegas».

El sindicato de personal ganó el reconocimiento de WGA West Management después del 81% de la unidad de negociación firmada tarjetas en apoyo. Los empleados de la WGA East y Sag-Aftra también están sindicalizados.

El PNWSU también representa a los empleados de ciertos lugareños de SEIU y de la Federación de Trabajo del Condado de Los Ángeles.