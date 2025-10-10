WGA insta al personal de CBS News a no responder al memorando de Bari Weiss

El Writers Guild of America, que representa a los empleados de Noticias CBSdijo a los miembros de la empresa que no respondieran a un correo electrónico enviado al personal por Bari WeissLa fundadora de Free Press que esta semana fue nombrada editora en jefe de CBS News, hasta que CBS brinde más detalles sobre cuál es el propósito de su misiva.

Free Press de Weiss, de tendencia conservadora, fue adquirida esta semana por Paramount Skydance, matriz de CBS. Como parte del acuerdo, valorado en 150 millones de dólares, Weiss supervisa las operaciones editoriales de CBS News.

Weiss dijo al personal de CBS News en un memorando el viernes que estaba ansiosa por «comprender cómo pasas tus horas de trabajo e, idealmente, qué has hecho (o estás haciendo) de lo que estás más orgulloso». Pidió a todos los empleados de la división de noticias que le enviaran un memorando ofreciendo esos detalles antes del martes 14 de octubre, así como «sus puntos de vista sobre lo que está funcionando; lo que está mal o es deficiente; y cómo podemos mejorar».

En un correo electrónico a WGA miembros, representantes sindicales dijeron: «Somos conscientes de que Bari Weiss envió un correo electrónico pidiendo a los empleados de CBS que proporcionaran información sobre sus trabajos y comentarios sobre CBS News. Muchos de ustedes nos han expresado su preocupación sobre el propósito del correo electrónico y compartimos esas preocupaciones».

El correo electrónico de WGA continuaba: «Es por eso que enviamos a la compañía una solicitud inmediata para que proporcione información sobre el correo electrónico antes del lunes. Le sugerimos que se abstenga de responder hasta que podamos compartir la información que recibimos para que pueda tomar una decisión informada antes de la fecha límite del martes:

El correo electrónico de la WGA fue enviado por Michael Isaac, director de noticias de transmisión/cable/streaming y representantes de campo Brandon West, Sophie Martin y Dana Trentalange.

Los representantes de CBS no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. WGA East representa a los empleados de CBS News y de CBS News Digital.

Según un memorando del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, enviado el lunes, Weiss “ayudará a garantizar que nuestros informes sigan siendo relevantes, accesibles y, lo más importante, confiables en esta nueva era para los medios estadounidenses”.

Según el correo electrónico de los representantes de WGA, el sindicato solicitó la siguiente información a CBS: