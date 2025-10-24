WGA dice que la fusión de Warner Bros. sería un «desastre» para los escritores

El Gremio de Escritores de América salió el jueves en contra de una fusión entre Warner Bros. y cualquier otro estudio, diciendo que tal consolidación sería un “desastre” para los escritores.

La declaración se produce dos días después de que Warner Bros. dijera que es en vista de “múltiples ofertas”. Supremorecién adquirida por Skydance de David Ellison, es el pretendiente más entusiasta. Cualquier acuerdo que involucre a otro productor de contenidos reduciría el número de compradores en el mercado.

«Fusión tras fusión en la industria de los medios ha perjudicado a los trabajadores, disminuido la competencia y la libertad de expresión, y desperdiciado cientos de miles de millones de dólares mejor invertidos en crecimiento orgánico», dijo el informe. WGA East and West dijeron en un comunicado el jueves. «Combinar Warner Bros. con Paramount u otro estudio o transmisor importante sería un desastre para los escritores, los consumidores y la competencia. La WGAW y la WGAE trabajarán con los reguladores para bloquear la fusión».

La WGA tiene un largo historial de oposición a las fusiones industriales. Se opuso a la fallida fusión Dish-DirecTV en 2002.

En 2011, el sindicato intentó bloquear la fusión de Comcast y NBCUniversal, advirtiendo que el panorama mediático ya estaba demasiado consolidado. El sindicato también advirtió que Comcast podría utilizar su control de la distribución por cable para favorecer su propio contenido.

La WGA también planteó preocupaciones sobre la “neutralidad de la red” al expresar su oposición a la fusión de AT&T con Time Warner, anunciada en 2016.

“En un momento en que el país exige y necesita el conjunto más amplio posible de opiniones, historias y voces, hemos entregado las llaves del reino de los medios a gigantes cuya única motivación es maximizar el retorno de sus inversiones a corto plazo, no informar, iluminar o entretener”, dijo la WGA East cuando se aprobó la fusión en 2018.

El sindicato también se opuso a la fusión de Disney-Fox en 2017 y a la fusión de Amazon-MGM en 2021. Criticó la fusión de Warner Bros. y Discovery en 2022, que deshizo la fusión de AT&T de unos años antes, calificándola de «claro desastre para los creadores de contenido que han perdido empleos y un empleador potencial, así como para los consumidores que se enfrentan a un panorama de contenido más pobre y menos diverso».

El sindicato también ha llamado para aplicación más estricta de las leyes antimonopolio. En 2023, el sindicato advirtió que Disney, Netflix y Amazon estaban a punto de convertirse en los “nuevos guardianes” de la industria.