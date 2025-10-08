WestEnd amplía su equipo con un mayor enfoque en la televisión en Norteamérica

Películas del oeste ha fortalecido sus operaciones internacionales de ventas, producción y marketing con el nombramiento de dos altos ejecutivos, lo que refleja el crecimiento continuo y la expansión estratégica de la compañía.

Neta Rena Mor se incorpora como directora de televisión, coproducción y propiedad intelectual, donde supervisará las ventas, la propiedad intelectual y las coproducciones en toda la creciente oferta televisiva de WestEnd. Lucie Braverman se incorpora como jefa de marketing y publicidad, liderando las estrategias globales de marketing, publicidad y festivales para la diversa cartera de proyectos de cine y televisión de la empresa.

Estos nombramientos reflejan la ambición de WestEnd para el futuro, dijo la compañía, con un enfoque específico en mejorar la posición de la compañía en el mercado internacional de televisión y expandir su presencia en Norteamérica, con Braverman con sede en la ciudad de Nueva York.

La contratación de Braverman «subraya el compromiso de la compañía de ampliar su huella en los Estados Unidos, fomentando vínculos más profundos con distribuidores, cineastas y medios estadounidenses, mientras continúa ampliando su alcance global».

El nombramiento de Mor es parte del impulso estratégico de WestEnd para «construir un negocio de televisión sólido y diversificado, posicionando a la empresa para el éxito a largo plazo en un mercado global en rápida evolución».

Mor comenzó su carrera en WestEnd Films como ejecutiva de ventas y adquisiciones, trabajando en títulos aclamados como “Una” de Benedict Andrews, protagonizada por Rooney Mara, “Green Room” de Jeremy Saulnier y “The Breadwinner”, nominada al Premio de la Academia.

De 2018 a 2025, se desempeñó como gerente senior de coproducción y distribución internacional en HOT, emisora ​​líder conocida internacionalmente por “In Treatment” y “Euphoria” (ambas adaptadas por HBO). En este cargo, encabezó asociaciones globales y llevó la narración local a plataformas mundiales.

Mor supervisó coproducciones y adquisiciones como “Borders” (Netflix/ZDF), “Losing Alice” (Apple TV+), “The Dreamers” (Sundance Now) y “Bad Boy” (Netflix). También es productora ejecutiva de la serie original de Netflix “French Lover”, protagonizada por Omar Sy.

Braverman comenzó su carrera en Studiocanal en París antes de unirse a WestEnd en 2014. Durante su mandato, ascendió a jefa de marketing y contribuyó a campañas globales para películas aclamadas, incluidas las nominadas al Premio de la Academia «The Breadwinner» y «Song of the Sea», «Green Room», «Close» (Netflix), «Mr. Jones» y la serie de HBO Max «Valley of Tears».

En 2021, Braverman se unió a Universal Pictures Content Group como gerente senior de productos globales, donde supervisó los lanzamientos de distribución global y campañas de marketing de 360° para una amplia gama de títulos, desde “Come Play” de terror de Amblin Partners hasta “Brian Wilson: Long Promised Road” de Ley Line Entertainment y “Kipchoge: The Last Milestone” de Ridley Scott Creative Group. Más recientemente, se desempeñó como directora de marketing, marca y creatividad de Hudson Yards Experiences.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a Neta y Lucie nuevamente al equipo de WestEnd», dijo Maya Amsellem, directora general de WestEnd Films. «La experiencia en ventas de Neta y sus sólidas relaciones industriales, combinadas con la visión creativa y la experiencia en marketing global de Lucie, aportan una combinación fantástica de habilidades a nuestro equipo. Estamos entusiasmados con las oportunidades que se avecinan a medida que continuamos ofreciendo películas y series de televisión excepcionales a audiencias de todo el mundo».

«Estoy encantada de volver a unirme a WestEnd, cuya visión y creatividad he respetado durante años», dijo Neta Rena Mor. «Espero desarrollar nuevas colaboraciones e impulsar el crecimiento de nuestra excepcional línea de televisión».

Braverman agregó: «Estoy emocionado de reunirme con Maya y el equipo de WestEnd. Espero expandir nuestra presencia en EE. UU. y crear campañas de marketing impactantes que conecten nuestras increíbles películas y series de televisión con audiencias de todo el mundo».