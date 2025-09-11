West Java Polda Catching 7 sospechosos de corrupción de la asistencia de los agricultores, pérdida del estado Rp1.9 mil millones

Bandung, Viva -Directorado de investigación criminal especial (Ditreskrimsus) de la Policía Regional de Java Occidental a través del subdirectorado de corrupción logró desmantelar la práctica de la apropiación indebida de los fondos de asistencia gubernamental que deberían estar destinados a nuevos grupos emprendedores (KWU) para las personas afectadas por Covid-19. Un total de siete personas fueron nombrados como sospechosos.

«Este caso fue revelado por Pascacovid, que era la condición que estaba en una condición caída y el gobierno brindó asistencia para la seguridad y el trabajo en la región de Karawang. Había siete sospechosos, incluidos N, AAA, My, A, B, E y MD», dijo el jueves (11/9/2025 de Java Direskrimsus.

Según Wiedhanto, los sospechosos presentaron propuestas de asistencia del gobierno para 50 nuevos grupos empresariales. Sin embargo, la propuesta resultó ser ficticia y solía engañar a la comunidad agrícola tomando el nombre del Grupo de Agricultores Mekar Tani Bumi (GKTMTB). De esta manera, la comunidad cree y sigue la dirección de la gestión de la institución.

Como resultado de las acciones de los sospechosos, el estado sufrió una pérdida de Rp1.9 mil millones. Fueron acusados ​​de los artículos 2 y 1 y/o el artículo de ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados en la ley número 20 de 2021, y el artículo 55 del Código Penal del Artículo 55 del Código Penal.

«Además de la evidencia de dinero y libros de ahorro, también aseguramos una unidad de tractores como evidencia. Todavía estamos auditando una de las cuentas de uno de los sospechosos, pero este sospechoso está en el proceso de investigación», dijo Wiedhanto.

Agregó que la asistencia del gobierno debería disfrutar por más de mil destinatarios, porque en 50 nuevos grupos empresariales había alrededor de 20 unidades de negocios en TI. Sin embargo, según los resultados de la auditoría BPK, los sospechosos controlaron un total de RP1.9 mil millones de fondos de ayuda y se usaron para intereses personales, incluida la compra de tractores que ahora se confiscan como evidencia. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)