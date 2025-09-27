West Bandung Regent Unplug El estado de envenenamiento KLB, tres Kitchen MBG cerrado

West Bandung, Viva – West Bandung Regent Ritchie Ismail revocó oficialmente el estado de eventos extraordinarios (KLB) Envenenamiento en masa al cerrar tres proveedores de alimentos nutricionales gratuitos (MBG) que se consideran problemáticos. Esta decisión se tomó después de un caso de envenenamiento que involucró a más de mil víctimas en los últimos días.

Leer también: Víctimas de 110 personas, Klaten Regent estableció KLB Mass Poison



«Las tres cocinas todavía están cerradas temporalmente a los efectos de una investigación y evaluación exhaustiva con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)», dijo el regente de West Bandung, Jeje Ritchie Ismail en su declaración oficial el sábado (27/09/2025).



Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

Leer también: Gerindra tiene KLB, decidió Prabowo Subianto nuevamente convertirse en el Presidente General



El cierre se llevó a cabo en dos cocinas en el distrito de Cipongkor y una cocina en el distrito de Cihampelas. Anteriormente, las cocinas se indicaban que eran negligentes al presentar el menú MBG destinado a estudiantes de escuela, mujeres embarazadas y madres que amamantan.

Jeje reveló que el caso de envenenamiento masivo ocurrió el lunes (23/09/2025) y el miércoles (25/09/2025). El número total de víctimas llegó a 1.315 personas. De este número, 1.241 pacientes han regresado y declarado curado.

Leer también: Los casos de KLB aumentaron entre los escolares, Idai recordó la importancia de la vacunación



«Todavía hay 74 pacientes que están siendo tratados, pero las condiciones continúan mostrando desarrollos positivos», dijo.

Además, enfatizó que la revocación del estado de KLB se basó en los resultados del análisis epidemiológico, la terminación de la distribución de alimentos de la cocina problemática, y no hubo informes de nuevos casos en los últimos días.

«Nuestro enfoque actual es garantizar que todos los pacientes estén completamente recuperados y puedan regresar de inmediato a sus respectivos hogares. El gobierno local continúa coordinando con el personal médico y las partes relacionadas para que las necesidades de los pacientes deben satisfacerse adecuadamente», dijo Jeje.

En esa ocasión, Jeje también expresó su aprecio por el arduo trabajo de varias partes involucradas desde el comienzo del incidente.

«Le agradezco profusamente al personal médico, voluntarios, tni-polri, así como a todas las partes que han trabajado duro en el campo», dijo.

Aunque el estado de KLB ha sido revocado, el gobierno de West Bandung Regency enfatizó que la evaluación general del programa MBG todavía se llevaba a cabo. Las investigaciones incluyen estándares de higiene de cocina, sistemas de distribución de alimentos, hasta que el mecanismo de supervisión se endurezca para evitar casos similares en el futuro. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)