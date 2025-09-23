West Bandung Regent Set Klb Cases de envenenamiento de MBG en Cipongkor

Bandung, Viva – Regente West Bandung, Ritchie Ismail establecer casos envenenamiento Masa Comer nutritivo gratis (Mbg) En el pueblo de Sirnagalih, distrito de Cipongkor, West Bandung Regency (KBB), como eventos inusuales (KLB), junto con el creciente número de víctimas.

Según los datos de la Oficina de Salud, el martes 23 de septiembre de 2025, el número de víctimas regresó y había llegado a 364 estudiantes de varios niveles de educación.

«El proceso de investigación está en marcha, y hoy el gobierno de West Bandung Regency acelera la determinación del estado de eventos extraordinarios (KLB) para que los pasos de manejo médico y de prevención puedan ser más rápidas», dijo el martes el West Bandung Regent, Ritchie Ismail, a los periodistas.

Se sospecha que los estudiantes vocacionales en Bandung envenenan MBG

Jeje, su saludo, expresó su preocupación por los eventos que resultaron en que cientos de estudiantes se convirtieron en víctimas debido al envenenamiento de MBG.

«También estoy preocupado y transmitir oraciones y apoyo para todos los estudiantes y familias que se ven afectados. La seguridad y la salud de los estudiantes son nuestra máxima prioridad», dijo.

Jeje explicó que la mayoría de las víctimas experimentaron síntomas leves a moderados. Sin embargo, cientos de estudiantes aún deben recibir cuidados intensivos en puestos y hospitales. «El mejor tratamiento para los estudiantes es el enfoque principal», dijo.

Además, dijo Jeje, el gobierno de West Bandung Regency junto con las agencias relacionadas ahora están llevando a cabo una investigación exhaustiva de la cocina MBG en Cipongkor. El examen incluye aspectos de licencia, certificación, estándares de procesamiento de alimentos.

Mientras Jeje enfatizó que las acusaciones temporales surgieron del testimonio de estudiantes y maestros que mencionaron que algunos de los alimentos olían desagradables y viscosos para que no fuera adecuado para el consumo.

Según Jeje, todo el personal médico de varios centros de salud continúa guardando guardado durante 24 horas. La mayoría de las condiciones de los estudiantes ahora están comenzando a mejorar.

Además, Jeje expresó su agradecimiento a los trabajadores de la salud, maestros, funcionarios del subdistrito y personas que asistían rápidamente a manejar.

«Oremos para que todas las víctimas se recuperen pronto y este incidente es una preocupación común para ajustar la supervisión del programa MBG», dijo.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung