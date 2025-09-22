West Bandung Regent canceló el aumento de las asignaciones de DPRD después de ser criticado por el público

Lunes 22 de septiembre de 2025 – 13:48 Wib
Bandung, Viva – La planificación del aumento en el liderazgo y los miembros del DPRD de West Bandung Regency fue cancelada oficialmente por el regente de Jeje Ritchie Ismail. Esta decisión fue tomada después de la protesta del público y la dirección del Ministerio del Interior.
«El presupuesto regional debe proporcionar beneficios directos para la comunidad. Luego aumenta la asignación de nuestra junta», dijo La hermana de Raffi Ahmad -in -Derecha Eso fue en su declaración en Bandung, domingo (21/09/2025).
Aunque anteriormente Meneyeyju, Jeje admitió que el estudio interno del gobierno de West Bandung Regency (PEMKAB) se había realizado durante las últimas semanas. De hecho, esta decisión se tomó para que la asignación del presupuesto regional se centró más en los programas de prioridad cuyos beneficios podrían sentir directamente por la comunidad.
«En principio, estoy de acuerdo en que el presupuesto regional realmente debe proporcionar beneficios directos a la comunidad. Por lo tanto, la asignación del presupuesto estará más dirigida a programas que están a favor del interés público», dijo.
Anteriormente, el aumento en la asignación de DPRD de Rp75.6 millones a Rp83.5 millones por mes había provocado fuertes críticas del público. La política se considera insensible a las condiciones económicas de los ciudadanos. Con esta cancelación, el gobierno de Regency espera restaurar la confianza del público. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)
