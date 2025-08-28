Werner Herzog da consejos a los aspirantes a directores

Werner HerzogEl venerado autor alemán detrás de «Fitzcarraldo», «Aguirre, la ira de Dios», «Nosferatu the Vampyre» y «Grizzly Man», entre docenas de otros títulos, dieron algunos consejos muy prácticos a los aspirantes a directores el jueves durante un Festival de Cine de Venecia clase magistral.

«Debes saber cómo forjar un permiso de disparo en un país con una dictadura militar, cómo elegir cerraduras», dijo. “Para hacer películas, debes ser un criminal límite. Si no tienes eso [in you] Ni siquiera pienses en comenzar a convertirse en cineasta «.

Otras perlas de sabiduría proporcionadas por el nuevo gigante de cine alemán de 82 años a la sala repleto de jóvenes aficionados al cine que van desde «leer muchos libros», Herzog solo mira cinco o seis películas por año, para no colgar demasiado en un proyecto específico.

«Por supuesto, hay proyectos que no he podido hacer», dijo, contando cómo con Francis Ford Coppola en la década de 1990, queríamos montar una lujosa producción sobre la conquista española de México, visto y narrado desde la perspectiva de los aztecas. «Pasamos muchas noches de insomnio sobre él, pero nunca se materializó porque no podría financiarse».

«La industria funciona de manera específica», dijo Herzog. «Pero en lugar de tratar de impulsar el financiamiento sin éxito durante los siguientes veinte años, hice 28 películas [since then] Y escribí siete libros en ese tiempo. Eso es lo que hice. ¿Ese guión no hecho? No importa.»

El prolífico Helmer también señaló que un año, dos de sus películas lograron la hazaña única de hacer el corte para la competencia de Venecia. En 2009, Herzog estrenó tanto «Mi hijo, mi hijo, ¿qué has hecho?» y «Mal teniente: Puerto de Call New Orleans».

Herzog también señaló que para él «el cine independiente no existe. Usted depende de los sistemas de producción, usted depende de la distribución. Usted depende de los permisos», dijo.

«Pero existe un pensamiento como autosuficiente», luego se observó Herzog. «Gane algo de dinero de alguna manera. Pero no robe un banco, porque eso es contraproducente. Por lo general, te atrapan».

En Venecia este año, Herzog está estrenando su nuevo documental «Elefantes Ghost», sobre la búsqueda de una manada de elfusos elefantes en una franja prácticamente desinabitada de las Tierras Altas Angola que es tan grande como Inglaterra. «Elefantes Ghost» está proyectando fuera de competencia.

Mientras tanto, ha estado ocupado filmando su próximo largometraje, «Bucking Fastard», en Irlanda, protagonizada por las hermanas Kate y Rooney Mara. Y Herzog está desarrollando una película animada basada en su novela, ‘The Twilight World’, y ha sido elegida como actor de voz en la próxima película animada de Bong Joon Ho sobre criaturas de aguas profundas.

«Nunca dejo de trabajar y siempre tengo más de un proyecto en mente», dijo. «Pero si hay demasiado encendido, no puedo seguirlo todo el tiempo. Así que sigo lo que me viene con la mayor urgencia».