Wentz tiene camino para retrasar el regreso de JJ McCarthy como QB1 de los Vikings

El Vikingos de Minnesota seguir transmitiendo el mensaje de que J.J. McCarthy es su mariscal de campo y comenzará tan pronto como esté sano, pero aún hay una advertencia sobre la situación del equipo bajo el centro.

Ian Rapoport de NFL Network arrojó luz sobre esa advertencia durante el programa previo al juego “Thursday Night Football”.

«El mejor escenario para los Minnesota Vikings es que JJ McCarthy esté completamente sano, listo y sea su mariscal de campo titular. Está cerca. Hizo ejercicio a principios de esta semana, pero aún no ha llegado a ese punto». rapoport dijo. «No habrá una decisión firme hasta después de esta noche. Si Carson Wentz sale y lanza para 400 yardas, eso será tomado en consideración”.

Las teorías de conspiración de la NFL sugieren que los vikingos están reteniendo a JJ McCarthy más tiempo del necesario a propósito

McCarthy está inactivo para el partido del jueves por la noche contra Los Angeles Changers, aunque es el QB de emergencia del equipo en caso de que Wentz y el respaldo Max Brosmer ambos terminan sin poder jugar. Así, McCarthy se ha perdido oficialmente seis semanas por el esguince de tobillo que sufrió contra el Halcones de Atlanta en la Semana 2, una ausencia que ha incluido cinco partidos y la semana de descanso del equipo.

La línea que sale de Minnesota es que McCarthy se irá tan pronto como esté listo, aunque Rapoport pareció indicar que hay un mundo en el que el equipo mantiene a un McCarthy sano marginado a favor de Wentz, en caso de que este último salga y deslumbre bajo la atención nacional en Los Ángeles el jueves por la noche.

Eso alimenta algunas teorías de conspiración leves que flotan en la liga de que los Vikings han retrasado el regreso de McCarthy debido a sus problemas durante sus primeros ocho cuartos de juego en el NFL nivel: 301 yardas aéreas, dos TD y tres INT con un 58,5 por ciento de pases con un récord de 1-1 como titular.

Mientras tanto, Wentz tiene marca de 2-2 como titular con 1,072 yardas, cinco TD y cuatro INT con un 66,9 por ciento de aprobación.

Los vikingos tomaron una curiosa decisión de IR después de la lesión de JJ McCarthy

Rapoport también utilizó una interesante elección de palabras en sus comentarios posteriores al informe anterior.

“Kevin O’Connellel destacado gurú del desarrollo de mariscales de campo, [is] «No vamos a sacar a McCarthy hasta que pueda tener éxito», continuó Rapoport. «La esperanza es que sea la próxima semana».

Rapoport dijo que O’Connell no expondrá a «McCarthy hasta que pueda tener éxito», no que O’Connell mantendrá a McCarthy fuera hasta que esté completamente sano. Eso podría ser sólo semántica, pero O’Connell y el resto de la organización han elegido sus palabras cuidadosamente desde que cayó el QB.

El veterano médico deportivo, el Dr. David J. Chao, de Sirius XM y Fox Sports Radio, recurrió a las redes sociales el miércoles y afirmó que McCarthy ya debería estar lo suficientemente sano como para jugar.

“Prueba positiva de que [McCarthy] está lo suficientemente sano para jugar. No digo que esté al 100%, pero de ninguna manera. [O’Connell] De lo contrario, lo convertiría en QB de emergencia por segunda semana consecutiva”. Chao publicado en X. “Lo único que digo es [Patrick Mahomes] ganó un [Super Bowl] jugando con un esguince de tobillo, y ahora mismo JJ no está [Mahomes], lo que hace que esto sea una ‘decisión del entrenador’”.

También sigue siendo curioso que el equipo no consideró que la lesión de McCarthy fuera lo suficientemente grave como para ponerlo en la lista de reserva de lesionados (IR), lo que le habría requerido perderse tres juegos y la semana de descanso del equipo, al tiempo que abrió un lugar adicional en la lista para que los Vikings lo usaran durante ese tramo, pero desde entonces decidió mantenerlo fuera por seis semanas en total.

Minnesota tiene 10 días libres después del partido del jueves por la noche antes de viajar al Ford Field para enfrentarse al Leones de Detroit el 2 de noviembre.