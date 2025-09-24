Wendy y The Xenomorph, The Eyeball, Temporada 2

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «The Real Monsters», el final de la temporada 1 de «Alien: Tierra«Ahora transmitiendo en Hulu.

«Alien: Earth» ha llegado a aterrizar, y los niños tienen el control.

En el final de la temporada 1 de la serie FX, ubicado dentro del universo que ingresó a nuestra cultura con «Alien», la función de criatura de Ridley Scott en 1979, los «híbridos» han dado el salto a quienes los controlan. Estos seres tienen la conciencia de los niños humanos, pero los cuerpos sintéticos, adultos y, en el final de la temporada, su líder, Wendy (Sydney Chandler), ha orquestado algo de un golpe de estado. A medida que termina la temporada, Wendy, después de haber sido despertado a las depredaciones de adultos después de ver una pelea entre figuras de autoridad, Kirsh (Timothy Olyphant) y Morrow (Babou Ceesay), ha reclutado un Xenomorph, a quien controla, para ayudar a colocar a Kirsh, Morrow, Boy Kavalier (Samuel Blenkin) y Dame Sylvia (Davis ASSIE) en Ate Caje) en Ase Cheage. ¿En cuanto a lo que queda más allá de ella tomando el control de la isla de investigación de Neverland? Wendy intenta, le dice a sus compañeros híbridos, que «gobiernen».

Cortesía de Patrick Brown/FX

El despertar de Wendy y su uso de una criatura con garras para hacer cumplir su voluntad, recuerda el viaje de Daenerys en «Game of Thrones», una década de historia de la televisión hace. Pero también es puro Noah Hawley: El creador de «Alien: Earth», conocido por «Fargo» y «Legión», está profundamente preocupado por lo que significa ser humano, y, como varios de sus personajes han hecho con el tiempo, lo que significa optar por no participar. La decisión de Wendy en el futuro, le dice Variedad En una entrevista postmortem sobre la temporada 1, se trata de si apoyarse en los parpadeos de la humanidad dentro de ella o apoyarse afuera y abrazar el hecho de que fue construida para ser algo más. Es una batalla que su hermano Joe (Alex Lawther) siente profundamente, ya que sigue siendo incierto si su hermana sigue siendo su hermana. (Esta misma dinámica humana o no no infunde la pelea tan esperada entre Morrow, un hombre con algunas mejoras cibernéticas, y Kirsh, un ser totalmente sintético que se deleita en estar más allá del reino de los humanos).

Antes del final «Alien: Earth», Hawley habló con Variedad sobre todas estas complicaciones y cómo podrían informar al programa en el futuro. Mientras espera para ver si «Alien: Earth» obtendrá una renovación de la temporada 2, Hawley está comenzando a trazar su próximo movimiento: «En el momento en que disparan el arma inicial», dice, «estoy fuera del bloque».

En los momentos finales de la temporada, está claro que Wendy ha entrado en su cuenta. Realmente me sorprendió la forma en que Joe la miró con miedo durante esta secuencia, y me pregunté si eso era una señal de que estaba abrazando más su lado híbrido y alejándose de su humanidad.

Esa es la pregunta central de la serie, ¿verdad? ¿Wendy va a elegir «humano» o «otro»? Hay un empuje entre su hermano, que representa, en algún nivel, lo mejor de la humanidad, y el sentido Kirsh o Boy Kavalier de, ¿Por qué conformarse con los humanos cuando hay tanto potencial allí? Entonces su hermano se está dando cuenta de que cualquier hermano mayor que tenía que tenía realmente se ha ido en este punto.

El problema de dejar que los niños tengan todo ese poder es que su función ejecutiva no es grande, y su sentido de consecuencias no está necesariamente desarrollado completamente. Hay una arrogancia allí. Como ella dice: «Tal vez este xenomorfo podría ser bueno», ¿verdad? Aquellos de nosotros que sabemos que los xenomorfos somos como, Bueno, tal vez se pueda controlar por un período de tiempo … Así que es preocupante, porque ella tiene todo este poder, pero aún no tiene la perspectiva que cree que necesita.

Cortesía de Patrick Brown/FX

¿Qué permitió que Wendy se comunicara y controlara el Xenomorfo que se abre para usted en el proceso de escritura?

Obviamente le da un compañero muy poderoso, como vemos en la última par de [episodes]. Pero también, en el momento en que libera a esta criatura, mata a un grupo de personas y no mira. No enfrenta las consecuencias de esa decisión, pero hay un enigma moral real que enfrentará si parte de su poder está en causar la lesión o la muerte de los seres humanos. Entonces, ¿dónde está su terreno moral?

Para mí, la violencia, que es tan inevitable en «Fargo» y en «Alien», nunca quiero que la violencia sea entretenimiento. Siempre quiero que sea impactante y significativo, y confrontar a la audiencia con su deseo por ello. Y esos momentos en los que estamos entrenados como audiencia para sentir que la violencia es la única forma de resolver un conflicto, veamos eso un poco más de cerca y veamos cómo nos sentimos al respecto.

Eso me lleva a la pelea entre Morrow y Kirsh, lo cual es emocionante, en el sentido de que finalmente estamos viendo cómo se ve cuando un cyborg y una pelea sintética, pero también temáticamente rica. Es (alterado) hombre vs. máquina.

En el momento en que escribí la escena del ascensor, supe que debías pagarlo en algún nivel. No quieres hacer que la gente espere la segunda temporada. La arrogancia de [Morrow’s] Declaración «El hombre siempre ganará. Es una cuestión de voluntad». Luego, 25 segundos después, la máquina lo ataca por la máquina. Es como, no cuentes al villano, ¿verdad? Freddy Krueger nunca muere.

Esa batalla, en algún nivel, es una pelea entre héroes y villanos, ¿verdad? Y me encantaría tomar una encuesta de la audiencia y decir, ¿A quién quieres ganar esta pelea? Porque no lo sé con certeza. Es como cuando ves al Capitán América luchar contra Iron Man, y estás como, No sé a qué estoy apoyando, ninguno de los dos puede morir. No quieres que eso suceda. ¿Pero quién tiene razón? Se convierte en una cuestión de si crees en la autoridad o si crees en la rebelión.

Todas las figuras de autoridad del programa – Morrow, Kirsh, Boy Kavalier, Dame Sylvia – terminan la temporada enjaulada, con un xenomorfo que se avecina por encima de ellas, luciendo potencialmente lista para saltar. ¿Alguno de ellos será sacado del tablero en una posible temporada 2? Si se quedan, ¿cómo dará forma a sus viajes?

Creo que lo que hemos visto a lo largo de la historia es: no cuentes los villanos, ¿verdad? Lo peor que podrías hacer es humillarlos o entregarles una derrota, porque los hace más peligrosos a largo plazo. Siempre hay un momento en el que alguien humilla al villano y ahora todo el amor en él se ha ido.

Timothy Olyphant como Kirsh Cortesía de Patrick Brown/FX

¿La perspectiva de Kirsh sobre el proyecto del proyecto Prodigy cambió durante la temporada, o se dimos más gradualmente más información sobre cómo siempre se había sentido al respecto?

Hay un momento en que Kirsh le dice al personaje de Hermita ¿Cómo cuido a mi hermana? Y Kirsh dice: «Eso es como una cebolla que pregunta ‘¿Cómo cuido una estrella?'». Esa es su perspectiva de lo que son los seres humanos, ¿verdad?

Y así, si crees que fue creado por humanos, y trabaja para humanos, y en muchos sentidos está programado con algunas directivas principales para no dañar a los humanos o hacer que se vean perjudicados, y sin embargo, en el fondo, sabe que es superior a todos ellos. Esa es una especie de receta para un trastorno de personalidad. Piense en todas las personas que conoces que son, Soy más inteligente que todos los demás – Eres como, no tienes una vida feliz por delante. Así que no creo que sea tan evolución suya, sino más bien que fue puesto a cargo de estas criaturas y ha estado realizando estos experimentos, y comienzas a darte cuenta de que tal vez los experimentos también involucran a los híbridos y a los humanos, y que se dio un mayor permiso que se dio.

¿Podemos hablar de mi pequeño favorito? El globo ocular alienígena que ingresó al cuerpo de Arthur (David Rysdahl) parecía abrir nuevas vías para una posible temporada 2.

Cuando conocimos a esta criatura, estaba dentro de este gato obviamente muerto. Así que creo que sabemos que puede reanimar un cuerpo. Para mí, hay algo más simbólico al respecto. Si Arthur es el centro moral del espectáculo, y quizás el mejor de la humanidad, que murió debido a las peores cualidades de la humanidad, y ahora ni siquiera se le permite descansar en paz, hay un cierto tipo de corrupción final que ocurre, de una manera «semaria de mascotas». Tomar lo que amas y traerlo como otro puede ser realmente el más desconcertante para una audiencia.

Entendiendo que la línea de tiempo de este programa excluye totalmente a «Prometheus» y «Alien: Covenant», me sorprende el hecho de que sus eventos tienen lugar poco antes de los eventos del «Alien» original de 1979. En una posible temporada 2, ¿crees que te acercarás a esa línea de tiempo e integrarás?

Creo que hay puentes que cruzas justo cuando llegas a ellos. Una gran parte de la construcción del mundo y el acto de creación en estos primeros ocho episodios fue construir algo que fuera coherente para sí mismo, que funcionó dentro de la construcción de las películas: las dos primeras películas.

En el éxito, en una temporada 2 y más allá, realmente necesitamos cavar y comenzar a pensar en cómo estas dos historias van a cohear juntas a largo plazo. Y eso no significa que no tenga pensamientos al respecto, o no haya tenido pensamientos al respecto, pero en términos de planificación, parte de por qué tengo éxito en este negocio es que sé qué problemas necesito resolver hoy y qué problemas necesito resolver mañana. Y no me preocupo por los problemas de mañana hasta mañana. Son problemas emocionantes: te das cuenta, 50 años después, que solo estabas mirando la mitad del rompecabezas, y ahora tengo que construir la otra mitad del rompecabezas, para ajustarse a las piezas del original. Me gusta un desafío como ese. No asumiría este tipo de IP si, en algún nivel, no pensara que las limitaciones hacen la innovación.

¿Estás trabajando en escribir una temporada 2 en este momento?

No, es conversacional en este momento. Aprendes a ser eficiente y no trabajas por delante. Hay conversaciones que están sucediendo: obviamente, el programa está a punto de envolver, y tendremos una sensación realmente completa de lo que fue la audiencia, e imagino que una decisión seguiría poco después de si hacer una segunda temporada. Obviamente, ninguno de nosotros, Disney o yo, queremos un solo día más largo de lo necesario para obtener una segunda temporada en el aire, en éxito. Todos quieren tomar esta decisión correcta. Pero también queremos estar listos para ir. Ciertamente sé a dónde voy. En el momento en que disparan la pistola inicial, estoy fuera del bloque.

Esta es una nota un poco irreverente para terminar, pero tengo curiosidad. Cada episodio de «Alien: Earth» ha terminado con una explosión de metal de los 90. ¡Viví para ello! Pero, ¿qué está pasando con esa elección de música, semana tras semana?

Tengo muchas formas de hablar sobre eso: película clásica, rock clásico, pero al final del día, hicimos un espectáculo de arena. No hicimos el espectáculo de Teatro Paramount. Hicimos el show de Shea Stadium. Y quería terminar con ese nivel de emoción que proviene de Metallica o Jane’s Addiction o Pearl Jam. ¡Quieres la gran sensación! Y esas canciones: te veo, los fanáticos «alienígenas», y sé lo que escuchas, porque yo también lo escucho, ¿verdad? No hay nada más rock and roll que una película «alienígena».

Esta entrevista ha sido editada y condensada.