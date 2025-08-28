‘Wendy & Peter Pan’ RSC Production Casts Lolita Chakrabarti

El Royal Shakespeare Company (RSC) ha presentado el elenco completo para la versión reinventada de Ella Hickson sobre el amado cuento de JM Barrie, con «Wendy & Peter Pan» listo para hacer su estreno de Londres en el Teatro Barbican este otoño.

Toby Stephens, anunciado anteriormente como Capitán Hook y Mr. Darling, se unirá Lolita chakrabarti Como la Sra. Darling en lo que marca su debut como actor de RSC. El elenco del conjunto presenta a Hannah Saxby y Daniel Krikler haciendo su debut RSC como los personajes titulares Wendy y Peter Pan, respectivamente, con Charlotte Mills regresando como Tink.

Chakrabarti, conocido por su adaptación de «Hamnet», que se estrenó en el Teatro Swan antes de transferirse al West End, trae importantes créditos de pantalla que incluyen «Apple» «Silo«» Vigil «de la BBC y» Showtrial «y» The Wheel of Time «de Amazon. Sus elogios de dramaturgo incluyen la adaptación escénica galardonada de Olivier de «Life of Pi» y «Red Velvet».

«Es una gran emoción para mí interpretar a la señora Darling para la Royal Shakespeare Company en The Barbican. Tres novedades en mi carrera y un desafío emocionante en su corazón», dijo Chakrabarti a Variedad. «Este personaje ha sido redactado bellamente por la magistrada Ella Hickson. La Sra. D es madre de Wendy, pero también una mujer que encuentra sus pies después de una pérdida terrible. A través de todo, redescubre el amor, la familia y la misma. Tengo muchas ganas de trabajar con este equipo. El espectáculo promete ser mágico en todos los sentidos».

La adaptación de Hickson sigue a Wendy en una aventura mientras viaja de la querida guardería en busca de la clave de la felicidad olvidada de sus padres. Con Peter Pan, Fairy Tink y Tiger Lily como sus aliados poco probables, Wendy se enfrenta al Capitán Diabólico y, en última instancia, aprende lo que realmente significa crecer.

Jonathan Munby dirige la producción. «Estoy encantado de que el público viajará a Neverland con el notable ‘Wendy y Peter Pan de Ella Hickson'», dijo Munby. «Traer esta producción a la Barbican con una compañía tan excepcional es un privilegio y una enorme alegría creativa. Hemos reunido un grupo de artistas extraordinariamente talentoso y diverso, cada uno de los cuales traerá su propia imaginación, habilidad y coraje para enfrentar los desafíos de esta ambiciosa pieza».

El equipo creativo incluye al diseñador de set y vestuario Colin Richmond, la coreógrafa Lucy Hind, la compositora Shuhei Kamimura y el diseñador de sonido Christopher Shutt, con iluminación de Oliver Fenwick y diseño de video de Taiki Ueda.

Esta producción de «Wendy & Peter Pan» fue presentada originalmente por Bunkamura Theatre en Tokio y Leeds Playhouse antes de su transferencia de Barbican.

«Wendy & Peter Pan» comienza actuaciones el 21 de octubre y se extiende hasta el 22 de noviembre.