Wendy Osefo, estrella de ‘Real Housewives of Potomac’, arrestada por fraude

“Las verdaderas amas de casa del Potomac» estrella Wendy Osefo y su esposo Eddie Osefo fueron acusados ​​formalmente el 9 de octubre en el condado de Carroll, Maryland, de múltiples cargos de fraude. Tras la noticia de su detención, Bravo impulsó el estreno de la serie de “Intercambio de esposas: La edición Real Housewives» al 21 de octubre (estaba programado para el 14 de octubre). Cada episodio muestra un «intercambio» entre un miembro del elenco de «Real Housewives» y un civil común y corriente, y Osefo y Eddie Osefo iban a aparecer en el primer episodio.

Un portavoz de Wendy Osefo envió un comunicado por correo electrónico a Variedad: «La Dra. Wendy Osefo y su esposo, Edward Osefo, están de regreso en casa sanos y salvos con su familia y de buen humor. Están agradecidos por la gran preocupación y apoyo de amigos, fanáticos y colegas. Los Osefo, junto con su equipo legal, esperan con ansias su día en la corte. En este momento, piden respetuosamente privacidad mientras se concentran en su familia y el proceso legal que se avecina».

TMZ fue el primero en informar que los Osefos habían sido arrestados por fraude por supuestamente realizar fraude de información falsa y engañosa por más de $300. Según documentos judiciales del condado de Carroll, Maryland, obtenidos por VariedadLos cargos alegan que los Osefos afirmaron falsamente haber sido robados en abril de 2024 y que les robaron artículos de su casa (bolsos de diseñador y joyas). Luego presentaron tres reclamaciones de seguros separadas estimando que se habían robado bienes por valor de 450.000 dólares, según los documentos.

Fueron acusados ​​de cargos ligeramente diferentes. Wendy Osefo fue acusada de siete cargos de fraude de seguros, ocho cargos de conspiración para fraude de seguros y un cargo de declaración falsa a un oficial de policía, un total de 16 cargos. Eddie Osefo fue acusado de 18 cargos en total, con un cargo adicional por fraude de seguros y cargos de conspiración por fraude de seguros.

Los investigadores parecen haber sospechado desde el comienzo del robo que los Osefos informaron el 7 de abril de 2024. Los Osefos habían estado en Jamaica y afirmaron haber regresado a casa para encontrar su “dormitorio y ambos armarios para ser saqueados”. Su alarma ADT no había sonado y su cámara Ring no había detectado nada. Más tarde, los investigadores “determinaron que numerosos artículos que Osefos afirmaba que habían sido robados habían sido comprados y luego devueltos a la tienda donde se proporcionó un reembolso completo antes del presunto robo”, y vieron que Wendy Osefo publicó una foto el 27 de abril de 2024 usando un anillo que, según ella, había sido robado en el robo.

En una conferencia de prensa convocada por la oficina del sheriff del condado de Carroll el viernes por la tarde, el sheriff James T. DeWees detalló los cargos y luego respondió preguntas. Se le preguntó a DeWees si el estatus de Osefo como estrella de reality afectaba la investigación, y dijo: «No me importa si es una verdadera ama de casa, una falsa ama de casa o lo que sea; lo manejaríamos de la misma manera, independientemente de quién fuera». DeWees dijo que no ve el programa y le preguntó a un periodista que estaba allí si lo veía, y cuando el periodista murmuró algo, DeWees dijo: «¿No quieres admitirlo? Está bien».

El fiscal estatal Haven N. Shoemaker Jr. también apareció en la conferencia de prensa y dijo que los Osefos están programados tentativamente para comparecer ante el tribunal por los cargos el 7 de noviembre.

Wendy Osefo, conocida como «Dr. Wendy» en la Bravosphere, se unió al elenco de «The Real Housewives of Potomac» en su quinta temporada, que se estrenó en agosto de 2020. En ese momento, era profesora asistente en Johns Hopkins y experta habitual en CNN. A lo largo de sus años en el programa, se la conoce por anunciar una o dos veces que tiene «cuatro títulos». Bravo incluso preparó un homenaje a Dra. Wendy en su cuenta de Instagram en anticipación a la décima temporada del programa, que comenzó a transmitirse el 5 de octubre.

Los Osefo se casaron en 2011 y tienen tres hijos: Eddie Osefo, que es abogado, ha sido apodado «Happy Eddie» por los fanáticos. Está previsto que Osefo aparezca en la BravoCon en Las Vegas a mediados de noviembre; un portavoz de la cadena no respondió a una pregunta sobre la asistencia de Osefo a la convención de fans.

Osefo no es el primer miembro del elenco de “Potomac” que enfrenta problemas legales. La miembro del elenco original Karen Huger fue arrestada en marzo de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que ella negó durante toda la temporada 9 del programa. Luego fue declarada culpable en diciembre de 2024 y sentenciada a hasta dos años de prisión; fue liberada el 2 de septiembre después de cumplir una sentencia de seis meses.

Cuando se estrene el 21 de octubre, “Wife Swap: The Real Housewives Edition” contará con la estrella de “Real Housewives of Salt Lake City”, Angie Katsanevas, en lugar de los Osefos.

Gene Maddaus contribuyó a este informe.