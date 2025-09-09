Wendy McMahon una vez dirigió CBS News. Ahora se está recurriendo a los periodistas independientes

Como ejecutivo que una vez supervisó a CBS News, Wendy McMahon hizo apariciones frecuentes en «Status», el boletín de la industria mediática escrito por Oliver Darcy y publicado a través de la plataforma llamado colmena. Ahora McMahon puede decir cómo Beehiiv procede en el futuro no muy lejano.

McMahon, quien pasó cuatro años dirigiendo las estaciones de CBS, el brazo de sindicación y las operaciones de noticias nacionales, asumirá un papel de asesoramiento y consultor con Beehiiv, trabajando con su CEO y cofundador, Tyler Denk. En una entrevista, McMahon dice que tiene la intención de seguir trabajando en modelos de negocios que espera que empuje a la industria de los medios.

«Esta industria me ha dado mucho, y siento una profunda responsabilidad de ayudar a dar forma a su futuro. Es indudablemente en medio de una transformación. Variedad. «El momento exige tanto la innovación como la integridad».

McMahon intentó tener ambos en CBS. En sus últimos meses en la compañía, ahora controlada por Skydance Media, Ella introdujo un puñado de nuevos formatos de programación mientras intenta preservar la credibilidad de venerables espectáculos como «60 minutos». La larga duración Noticias de CBS El programa de revistas se encontró en el centro de una demanda del presidente Donald Trump que muchos expertos legales encontraron sin mérito. Cuando el propietario corporativo Paramount se movió para resolver el asunto, Ampliamente visto como un intento para preservar la venta de la compañía a Skydance Media, McMahon se fue.

«Ha quedado claro que la compañía y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir», dijo McMahon en un memorando Cuando dejó CBS en mayo. «Es hora de que siga adelante y que esta organización avance con un nuevo liderazgo. He pasado los últimos meses apuntalando nuestros negocios y asegurándome de que los líderes adecuados estén en su lugar; y no tengo dudas de que continuarán estableciendo el estándar».

Durante su mandato de CBS, McMahon trabajó rápidamente Para combinar las fuerzas de noticias de las estaciones locales de CBS y su unidad nacional. Un nuevo programa de transmisión introducido durante su mandato se basó en un formato de «látigo» que llevó a los espectadores a romper historias en varios mercados donde el personal de CBS los estaba cubriendo. Una remodelación radical de «CBS Evening News» Ponga más atención sobre la empresa y los informes de funciones, en lugar de las noticias de última hora, y confía en un formato poco ortodoxo de dos plegables. Las maniobras fueron vistas como formas de hacer un mejor uso de los activos de periodismo de CBS, pero también fueron vistos como un medio para ahorrar dinero en artículos tan de alto precio como los salarios de anotaciones en una época en que Paramount se ha vuelto mucho más consciente de los costos.

McMahon dice que ella sigue «orgullosa de lo que estábamos tratando de construir en CBS News and Stations», y ha dirigido su ojo a lo que los periodistas independientes y las nuevas plataformas que usan podrían lograr.

Ella está lista para utilizar su conocimiento de cómo funciona la televisión para ayudar a los puntos de venta independientes a hacer un uso cada vez mayor de podcasts de video y YouTube. McMahon trabajó desde estudiar periodismo de transmisión en la Universidad Estatal de Louisiana a las estaciones de marketing en Savannah, Austin, Minneapolis y Boston. Después de un período de trabajo para CBS Properties, McMahon se mudó a ABC, trabajando primero en KABC en Los Ángeles, luego administrando contenido digital y tecnología de productos para todas las estaciones de televisión propiedad de la emisora ​​con respaldo de Disney. En 2017, se convirtió en presidenta del grupo de estaciones.

McMahon dice que una época puede estar más de cerca, cuando los puntos de venta y los jugadores establecidos comienzan a unirse más fácilmente. «Creo que el futuro requiere una perspectiva compartida entre los jugadores establecidos y los emergentes creadores. Creo que cada vez más veremos periodistas que viven en todos los espacios. Son contribuyentes a CBS News, ABC News, CNN, NBC News «, pero también tienen su propio contacto directo con los seguidores a través de un boletín o podcast.» Creo que será el futuro de él. No es un «o», sino un «sí y» «.

Algunas empresas tradicionales ya he comenzado a concentrarse más intensamente en los creadores. Fox Corp. Adquirió Red Seat VenturesUna compañía de producción que ayuda a personalidades centradas en digitalmente, incluidas Megyn Kelly y Tucker Carlson, que han abandonado los puntos de venta. Algunas de las personas con las que trabaja el asiento rojo ha comenzado a aparecer en Fox Properties como Fox One o Fox News Channel.

Si bien reconoce que «el modelo de negocio que rodea el periodismo está en un estado de flujo», McMahon cree que la tecnología puede servir «como un facilitador versus una amenaza». Su papel en Beehiiv es solo uno que espera tener en las próximas semanas.