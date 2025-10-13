Wedotv y ZDF Studios lanzan el canal FAST ‘Legacy’

CANNES, Francia— wedotvla red mundial de transmisión gratuita con publicidad, se está asociando con la alemana Estudios ZDFcrear y distribuir un canal FAST dedicado a un solo título: la histórica serie dramática sudafricana “Legacy”.

ZDF Studios ya representa la serie a nivel mundial y la lanzará al mercado en 2023. mipcom.

A medida que muchas empresas recurren a YouTube para crear IP y luego abordan los servicios de streaming con una gran cantidad de datos sobre el resultado, el canal IP único –wedotv: Legacy– ahora creado y distribuido por wedotv– muestra que las empresas abordan la IP al revés. Lanzado por primera vez en 2020 en M-Net de Sudáfrica, una división de MultiChoice y ahora una compañía de Canal Plus, el thriller sobre cómo una familia se desgarra en una batalla de sucesión generó un gran fandom en Sudáfrica y fama en el extranjero. Ahora está aprovechando lo digital para abrir nuevas audiencias.

La primera telenovela de M-Net, “Legacy”, también subraya un nuevo camino hacia el éxito (piense en las españolas “The Vow” y “Sueños de Libertad”) al aportar valores de producción premium a una narrativa de novela que, a pesar de esto, no oculta el corazón de melodrama de las telenovelas.

Esto viene con los creadores de la serie y su mundo ficticio. “Legacy” fue producida por la potencia sudafricana Tshedza Pictures, detrás de la telenovela internacional nominada al Emmy “The River”, cuyos cofundadores, Gwydon Beynon y Phathu Makwarela, crearon la serie.

Está ambientado en un mundo de deslumbrante opulencia, atrapado por la mansión de la familia Price, cuyo patriarca, Sebastian Price, ha convertido Legacy Investments en un gigante multimillonario. La mansión familiar es una enorme construcción de mármol blanco repleta de piscina y jardín de rosas. Las mujeres lucen impresionantes números de moda, la esposa de Sebastian, Dineo Price, deslizándose escaleras abajo con un escote que revela un número diminuto en los primeros minutos.

Sebastián elige y luego rechaza al menos dos sucesores en el Ep. 1, lo que provocó su propio asesinato y una guerra de sucesión mientras su amarga ex esposa y su hija sin principios Felicity harán cualquier cosa para evitar que Dineo convierta a su hijo playboy en su sucesor. Legacy arrasó con la mejor telenovela y muchos otros aplausos en los premios SAFTA 2021 de Sudáfrica.

Entre un gran elenco sudafricano repleto de estrellas y notablemente diverso, la serie encabeza a Dawid Minnaar (“Poppie Nongena”), Sean-Marco Vorster (“Warrior”) y la fallecida Michelle Botes (“Isidingo”), quien ganó los Cuernos de Oro SAFTA como actriz y actriz de reparto por su actuación.

La exitosa y premiada serie “Legacy” (104×45′) transporta a los espectadores al mundo de alto riesgo de los multimillonarios inversores, donde la riqueza es ilimitada, las rivalidades son profundas y la lealtad familiar tiene un precio mortal. Detrás de la reluciente fachada de la dinastía Price se esconde un campo de batalla de poder, pasión y traición. Mientras los secretos enterrados durante mucho tiempo explotan y nada ni nadie está a salvo, anunciaron wedotv y ZDF Studios el lunes en Mipcom.

«Cuando ZDF Studios vino a nosotros con la idea de un canal dedicado a ‘Legacy’, queríamos asegurarnos de que los elementos clave de un único canal IP exitoso estuvieran en su lugar: calidad, cantidad, historia y un generador de índices de audiencia probados», señaló Philipp Rotermund, director ejecutivo de wedotv. “Legacy” tiene todas esas cualidades clave con creces. También es increíblemente convincente y digno de un atracón, lo que ayuda a mantener a los espectadores interesados ​​dentro del ecosistema de la plataforma, lo cual es esencial para los anunciantes”.

«Existe una verdadera ventaja en la creación y lanzamiento de un canal como wedotv: ‘Legacy’: tiene una base de fans incorporada», dijo Florian Streit, director de drama de ZDF Studios. «Los canales IP únicos funcionan bien porque los fans los pueden identificar inmediatamente. ‘Legacy’ también es una serie de larga duración que mantiene un nivel excepcional de calidad en todos los episodios».