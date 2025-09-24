‘Wednesday Night Dynamite’ Livestressream: Mira una lucha libre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lucha Los fanáticos se han sintonizado durante años para todos los Elite Wrestling «Dinamita del miércoles por la noche«Show (también conocido como»Awe Dinamita «), y el bloque de dos horas del miércoles por la noche del programa se ha convertido en un accesorio en TBS. De hecho,» Dynamite «es ahora el Show de lucha profesional semanal de más larga duración Airarse en una red de transmisión de Turner, con su episodio 289 en abril superando los 288 episodios producidos por «Monday Nitro» de WCW.

Si bien TBS sigue siendo el hogar exclusivo de «Dynamite» en la televisión, los fanáticos ahora tienen una forma de transmitir la acción en vivo en línea, incluso si no tiene cable. Los fanáticos que quieran ver un feed de TBS en vivo de «Dynamite» pueden usar Honda (también conocido como TV Sling) sintonizar los partidos de lucha cada semana. El streamer de televisión en vivo lleva TBS como parte de su Paquete de naranja lingcual cuesta solo $ 45.99/mes.

Sling le permite ver canales de televisión en vivo en línea a través de su teléfono, tableta, computadora o televisión inteligente (a través del Aplicación). Y tampoco es solo TBS; El paquete Sling Orange del streamer ofrece más de 30 canales que incluyen ESPN, CNN, AMC, Comedy Central y TNT (que transmite «AEW Collision» los sábados por la noche).

Lo que eso significa: puede usar Sling para ver «AEW Dynamite» en línea los miércoles por la noche, y luego transmitir «Colisión» durante el fin de semana. En el medio, usa Sling para transmitir Live News, deportesSerie de televisión exitosa, películas en vivo y más. Su suscripción a Sling también incluye una extensa Bajo demanda Biblioteca de programas, películas y especiales a los que puede acceder en cualquier momento. Todo se incluye como parte del Precio de suscripción de $ 45.99/mes.

Dirigirse a Sling.com Para obtener más información sobre sus planes de transmisión, línea de canales y las últimas ofertas. Vale la pena señalar: mientras AEW firmó un trato el otoño pasado Para transmitir sus coincidencias en HBO Max, la plataforma de descubrimiento de Warner Bros. no ofrece un TBS en vivo regular o una alimentación TNT como Sling. En otras palabras, puede ver «Dynamite» en HBO Max, pero no tendrá acceso a todos los demás programas de TBS y TNT, o los más de 30 canales de televisión en vivo que obtienes en Sling.