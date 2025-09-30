Webb Telescope revela una atmósfera turbulenta de planeta flotante SIMP-0136







Los astrónomos en el Trinity College Dublín en Irlanda utilizaron el telescopio espacial NASA/ESA/CSA James Webb para observar la atmósfera turbulenta de un planeta de flotación libre cercano conocido como SIMP-0136. Los investigadores pudieron medir pequeñas variaciones en el brillo del planeta a medida que giraba. Estos cambios sutiles revelaron información sobre su temperatura, cobertura de nubes y composición química.

Los datos también revelaron que SIMP-0136 experimenta una intensa actividad auroral, la luz muestra que se asemeja a las luces del norte de la Tierra y juegan un papel en la calefacción del planeta. atmósfera. Otro hallazgo sorpresa fue la falta de variabilidad de las nubes en SIMP-0136, que están compuestos de granos de silicato, similar a la arena en una playa.

