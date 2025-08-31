Weapons es el número 1, el relanzamiento de Jaws vence a los recién llegados

Taquilla, bienvenido a los días del perro de verano. En este terrible fin de semana de vacaciones del Día del Trabajo, una película de terror en su cuarto fin de semana de lanzamiento fue el número 1, mientras que un éxito de taquilla de 50 años venció a dos recién llegados.

«Arma,» después cediendo brevemente la corona Para los «Kpop Demon Hunters» de Netflix, recuperó el primer puesto en América del Norte con $ 10.2 millones durante el fin de semana tradicional y un estimado de $ 12.4 millones hasta el lunes. Hasta ahora, la película de miedo ha ganado $ 134.6 millones a nivel nacional y $ 250 millones en todo el mundo contra un presupuesto de $ 38 millones. El éxito de Sleeper de Zach Cregger es el último ganador teatral de Warner Bros., que sufrió un comienzo rocoso del año, pero desde entonces se ha recuperado de éxitos como «una película de Minecraft», «pecadores», «Líneas de sangre de destino final», «F1: la película» (que el estudio distribuyó para Apple) y «Superman».

En el segundo lugar, un relanzamiento del 50 aniversario de «Jaws» recaudó $ 8.1 millones de 3,200 teatros durante el fin de semana y un estimado de $ 9.8 millones hasta el lunes. Resulta que ese tiburón todavía tiene dientes. Esas ventas de boletos fueron por encima de dos nuevas ofertas de estudio importantes, la comedia criminal de Sony «Atragts Stealing» y Disney y Disney y la sátira del siglo XX «The Roses».

«Atrapado robando», dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Austin Butler y Zoe Kravitz, aterrizó en el número 3 con $ 7.8 millones durante el fin de semana tradicional y un estimado de $ 9.5 millones durante el marco de vacaciones de cuatro días. Es un comienzo así para la película presupuestada de $ 40 millones, sobre un cantinero de la ciudad de Nueva York que se encuentra en la mira de amenazar a los gángsters después de aceptar ver al gato de su vecino. Aunque las reseñas fueron positivas (84% en Rotten Tomatoes), los espectadores no fueron tan entusiastas y plantaron la película con una calificación «B» en encuestas de salida de Cinemascore.

«Esta apertura es buena», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. «Hay muchos thrillers de crimen, y esto no es fácil de vender después de una línea de verano de fotos de eventos».

El cuarto lugar fue para «Freakier Friday» de Disney, la secuela de la comedia de conmutación de cuerpo 2003, «Freaky Friday», que ganó $ 6.5 millones durante el fin de semana y $ 8.3 millones durante las vacaciones de cuatro días. Su bruto interno debe ser de poco más de $ 80 millones y su recorrido global alcanzará los $ 130 millones hasta el Día del Trabajo.

Mientras tanto, «The Roses» debutó en el quinto lugar con $ 6.4 millones durante el fin de semana y un estimado de $ 8 millones durante el Día del Trabajo. Dirigida por Jay Roach y en base a la novela de 1981 «The War of the Roses», la historia sigue a una pareja aparentemente perfecta con serias grietas en la relación. Benedict Cumberbatch y Olivia Colman lideran el elenco junto al conjunto de Andy Samberg, Allison Janney y Kate McKinnon. A los críticos no les gustó la película (64% en Rotten Tomatoes), pero el público parecía más cariñoso, otorgando a «The Roses» una calificación «B+» en CinemaScore.

«Este es un comienzo suave», dice Gross. «En estos días, un lanzamiento como este terminará rápidamente en su camino hacia un buen negocio auxiliar, nuevamente, impulsado por el elenco de calidad».

Quizás se sintió demasiado familiar. «The War of the Roses» ya se adaptó a una película de 1989 con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. A diferencia de «The Roses», fue un gran éxito, ganando $ 160 millones, una gran suma para el tiempo.

El Día del Trabajo no es conocido por empacar multitudes en el cine, por lo que no sorprende que este fin de semana estuviera entre los más suaves del año. En general, el tramo de tres días trajo aproximadamente $ 84 millones, una disminución del 24% de las vacaciones del año pasado que fue impulsada por el éxito de taquilla de mil millones de dólares «Deadpool y Wolverine». La temporada de verano terminó oficialmente con ingresos nacionales en $ 3.67 mil millones, un 0.2% menos que 2024 y un enorme 10.2% detrás de 2023, según ComScore. Esa es una noticia decepcionante para el negocio, que pensó que esta cosecha de secuelas, spin -offs y superhéroes de aventuras sería suficiente para impulsar las ventas de entradas a $ 4 mil millones.

Mejor suerte el próximo verano.