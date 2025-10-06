WB: las fuertes lluvias desencadenan deslizamientos de tierra en Darjeeling y Mirik, al menos 20 muertos







Al menos 20 personas murieron y varias otras heridas cuando las fuertes lluvias incesantes provocaron múltiples deslizamientos de tierra a través de las colinas de Mirik y Darjeeling en la parte norte de Bengala Occidental el domingo, barriendo casas, dañando caminos y cortando varias aldeas remotas, dijeron las autoridades.

Según los informes del NDRFF NDRF y la administración del distrito, se informaron fatalidades de varios lugares: Sarsaly, Jasbirgaon, Mirik Basti, Dhar Gaon (Mechi), Nagrakata y Mirik Lake Area. NDRF dijo que al menos 11 personas han muerto en Mirik, el área más afectada en el deslizamiento de tierra, y siete heridos han sido rescatados del área.

En Darjeeling, siete personas murieron y las operaciones de rescate estaban en marcha con la ayuda de la policía, la administración local y los equipos de respuesta a desastres. «Se han reportado siete muertes debido a un gran deslizamiento de tierra en la subdivisión de Darjeeling provocada por fuertes lluvias desde anoche. El trabajo de rescate y socorro está en marcha», dijo Richard Lepcha, el Oficial Subdivisional de Darjeeling (SDO).

Dudia Iron Bridge se derrumbó debido a las fuertes lluvias. Pic/x@airnewskurseong

Al menos 40 personas fueron rescatadas de los escombros en Dhar Gaon, Nagarakata, donde pesados ​​deslizamientos de tierra aplanaron varias casas. Los deslizamientos de tierra interrumpieron el movimiento del tráfico en rutas clave, incluida la carretera Mirik-Sukhiapokhri, mientras que las líneas de comunicación a varios asentamientos de la colina se rompieron. Según el NDRF, la conectividad de la carretera sigue siendo severamente interrumpida en el distrito de Darjeeling y el norte de Sikkim, y un puente de hierro que se conecta Siliguri Con la ruta Mirik-Darjeeling se ha dañado, cortando el acceso a la región.

Situación de Mnitoring de PM

El primer ministro Narendra Modi expresó condolencias por las muertes y dijo que la situación en las áreas de Darjeeling y sus alrededores se está controlando de cerca a raíz de fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

En una publicación sobre X, el primer ministro Narendra Modi dijo: «Profundamente dolorido por la pérdida de vidas debido a un accidente de puente en Darjeeling. Condolencias a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen pronto. La situación en Darjeeling y sus alrededores se está monitoreando de cerca a las fuertes lluvias y los deslizamientos.

Shah expresa dolor

Ministro del Interior de la Unión Que shah El domingo expresó su dolor por la pérdida de vidas en Darjeeling debido a las fuertes lluvias y dijo que los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres se han desplegado, con más tropas en espera si es necesario.

El ministro del Interior dijo que también habló con el diputado de Darjeeling, Raju Bista, y hizo un balance de la situación allí. «Profundamente entristecido por la trágica pérdida de vidas en Darjeeling debido a las fuertes lluvias. Mis pensamientos están con las personas que perdieron a sus seres queridos. Rezando por la rápida recuperación de los heridos», dijo Shah en una publicación en X.

CM Mamata para visitar la región hoy

El primer ministro Mamata Banerjee anunció una compensación para las víctimas sin especificar el monto y el número de muertes y dijo que visitaría la región afectada por la lluvia el 6 de octubre para evaluar la situación. El CM dijo que visitará el norte de Bengala el lunes para evaluar la situación y actualmente está monitoreando los desarrollos desde la sala de control de la Secretaría del Estado Nabanna.

Primer ministro Mamata Banerjee

Banerjee describió la situación como «tumba» y expresó su dolor por el incidente. «Estamos profundamente tristes. Mantuve reuniones virtuales con funcionarios de cinco distritos afectados junto con el secretario principal. He estado monitoreando la situación desde las 6 a.m.», dijo. El CM aseguró que el gobierno estatal haría arreglos para traer de vuelta a los miles de turistas que han sido ella también apeló a los turistas que no se asustaran o se apresuren a irse.

«Muchos turistas están varados. Les pido que no se apresuren. Por favor, quede donde se encuentre. Los hoteles no deben cobrarlos de más. Su seguridad es nuestra responsabilidad y la administración se asegurará de que», dijo el primer ministro.

