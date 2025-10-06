Wayne Gretzky re-ups para cobertura de la NHL en Warner Bros. Discovery

Los jugadores de hockey no son conocidos por ser tímidos por pelear por diferentes jugadas en el hielo, pero Wayne Gretzky Y sus compatriotas actuales han aprendido a no llegar a los golpes.

«Podríamos estar en desacuerdo sobre una jugada, un jugador o un equipo, pero no hay animosidad», dice Gretzky sobre «NHL en TNT «, el programa deportivo para el que recientemente firmó una extensión de acuerdo.» Nadie intenta hacerse cargo del micrófono o hacerse cargo de la cámara. Somos un equipo, como un equipo de hockey «.

Gretzky re-ups con Descubrimiento de Warner Bros.‘s TNT Sports en un momento interesante. El programa deportivo característico de la compañía, «Inside the NBA», se está mudando a la ESPN de Disney en la nueva temporada, aunque Warner continuará produciéndolo. Eso significa que Warner puede esperar construir una nueva franquicia con los programas de estudio Ha creado alrededor de sus derechos NHL y MLB.

«Escucha, no estamos tratando de reinventar la rueda», dice Gretzky, quien comenzará su quinta temporada con Warner. «Estamos montando en gran medida las matas de lo que esos tipos en ‘Inside the NBA’ han hecho tan fenomenalmente. Saben el juego, pero son positivos, y sus personalidades son, incluso si no siempre están de acuerdo ‘.

Warner renovó por última vez el contrato de Gretzky, junto con los de sus colegas de TNT, Wayne Gretzky, Paul Bissonnette, Anson Carter y Henrik Lundqvist en 2023. Los cuatro trabajan con el presentador de estudio Liam McHugh, a quien Gretzky cree que el crédito se debe. «No creo que el programa existiría» sin él, dice. «Él es un fanático. Le encanta los deportes. Le encanta el hockey y realmente quiere que los jugadores tengan éxito».

La nueva temporada de la NHL en Warner’s TNT Sports incluirá 72 juegos de temporada regular los martes y miércoles durante toda la temporada, con juegos los domingos a partir de la primavera de 2026. La temporada comienza el miércoles 8 de octubre con los Boston Bruins en Washington Capitals a las 7:30 p.m., seguido de La Kings en Vegas Golden Knights a las 10 PM a las 10 PM

El calendario también incluye el clásico de invierno Discover 2026 Discover, con el actual campeón de la Copa Stanley Florida Panthers que acoge a los New York Rangers en Loandepot Park en Miami.

Gretzky descubre que la transmisión puede ser casi tan ardua como practicar el deporte en sí. «Es mucha más preparación de lo que la gente piensa», con el conocimiento de los jugadores y sus posibles maniobras son críticas. «Es realmente algo que debes tener», dice Gretzky.