Waymo lanzará un servicio de robotaxi totalmente autónomo en Londres en 2026







Los icónicos taxis negros de Londres pronto podrían enfrentarse a un nuevo rival: Waymo. La compañía dijo que tiene la intención de lanzar una versión totalmente sin conductor Servicio de robotaxi en Londres, a partir de 2026, lo que marca su primer esfuerzo por expandirse internacionalmente.

Actualmente, el Reino Unido no tiene vehículos totalmente autónomos en las carreteras. El gobierno ha dicho que comenzará a poner a prueba servicios de transporte totalmente sin conductor en la primavera de 2026, aunque un despliegue más completo de taxis autónomos no se producirá hasta que la Ley de Vehículos Automatizados de 2024 entre en vigor a finales de 2027.

Waymo dice que comenzará a implementar robotaxis supervisados, con conductores de seguridad al volante, para la recopilación de datos en Londres en las próximas semanas. Cuando lance su servicio comercial el próximo año, sus robotaxis totalmente autónomos estarán disponibles a través de la aplicación de transporte de Waymo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente