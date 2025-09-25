Wawan se escapó después de matar a la familia de la ex esposa, ahora encontrado muerto en el bosque

PacitanoVIVA – La policía de Pacitan Resort, Java Oriental, confirmó cuerpo que fue encontrado en el bosque de Temon Village, distrito de Arjosari, regencia pacitana, jueves, fue Wawan, el perpetrador asesinato contra la familia de su ex esposa el sábado 20 de septiembre de 2025.

Dijo el comisionado principal de la policía de Pacitan, Ayub Diponegoro Azhar, el proceso de identificación del cuerpo se llevó a cabo a través del examen antemortem y postmortem en la instalación forense del Hospital Dr. Darsono, Pacitan.

«Los resultados temporales de la autopsia conducen a Wawan. Sin embargo, todavía estamos esperando los resultados oficiales del equipo inafis y los médicos forenses», dijo.

El proceso funerario de las víctimas del lector en Pacitan Foto : Agus wibowo/tvone/pacitan

Ayub dijo que el cuerpo fue descubierto por primera vez por los residentes en condiciones incompletas y podridas. Características de la ropa que aún se adjuntan según la ropa usada por el asesinato mientras escapan.

«La ubicación del descubrimiento se encuentra en un área forestal bastante empinada. Por favor, no difunda la información que no ha sido verificada», dijo.

Anteriormente, el sábado 20 de septiembre, Wawan, residente de Kanyen Village, distrito de Kebonagung, Pacitan, atacó la casa de su ex esposa, Miswati, en Drono Hamlet, Temon Village.

Se volvió loco usando armas afiladas e hirió ciegamente a los ocupantes de la casa. El ataque resultó en que Timi sufriera una incisión en el cuello.

Arga, el sobrino de Miswati, que todavía tenía 10 años, fue remitido a un hospital en Yogyakarta, pero murió de una herida de arma afilada.

Mientras que Miswati, su padre llamó a Miskun, y su hermano llamado Eky sufrió heridas graves y tuvo que ser tratado en el Hospital Regional del Dr. Darsono, Pacitan.

El jefe de policía enfatizó que la comunidad no necesitaba entrar en pánico y continuar moviéndose como de costumbre porque el caso había sido manejado por la policía.

«Hemos cerrado la serie de búsqueda de los perpetradores. El proceso legal continúa ejecutándose completando los resultados de la autopsia y la autopsia», dijo. (Hormiga)