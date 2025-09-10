Wavel Longitud de onda contrata al productor Stacey Reiss como jefe de película

Longitud de onda ha contratado productor Stacey Reiss Como su nuevo jefe de película, con guión y sin guión.

Los créditos de la compañía incluyen la característica narrativa de Daniel Minahan «On Swift Horses», protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi, el documental ganador del premio Venecia de Alex Braverman «Muchas gracias» sobre Andy Kaufman y el recién abierto «Burlesque el musical» con música de Christina Aguilera y Sia.

En su nuevo papel, Reiss trabajará en estrecha colaboración con Jenifer Westphal, el CEO y fundador de la compañía, y Joe Plummer, su presidente, para expandir la lista de películas, series episódicas y pantalones cortos de la longitud de onda, mientras supervisa los equipos de desarrollo y producción de la compañía.

Reiss, un cineasta ganador del Emmy, ha trabajado tanto en Scripted como documental Storytelling. Más recientemente, se desempeñó como productora ejecutiva en el equipo de entretenimiento en Radicalmedia, la compañía detrás de «Summer of Soul» y «Fog of War». Sus créditos recientes incluyen «The Seat» de Netflix, que siguió al conductor novato de Mercedes Formula 1; «Hollywood Negro,Dirigido por Justin Simien, que ganó un premio Independent Spirit y recibió dos nominaciones al Emmy; y un próximo documental sobre el músico Noah Kahan.

El cuerpo de trabajo de Reiss incluye «Spaceship Earth», que se estrenó en Sundance y fue adquirido por Neon, Netflix, nominado a Emmy «The Andy Warhol Diaries», Netflix’s «La perfección» protagonizada por Allison Williams y Logan Browning y el «Proyecto Tokio» de HBO protagonizado por Elisabeth Moss y Ebon Moss-Bachrach. También produjo «The Eagle Huntress», así como las películas «Santa Camp», «Es una verdad dura», «Ain’t It, adecuado», «The Diplomat», «It’s Yo, Hilary» y «Sabía que eras tú».

Las películas de Reiss se han proyectado en Sundance, Telluride, Toronto, Tribeca, SXSW, IDFA y más. Anteriormente pasó más de una década como productora ganadora del Emmy en «Dateline NBC» y posee una licenciatura en el periodismo de la Universidad de Wisconsin, Madison. Reiss es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Cine de películas, el Gremio de Productores y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. También se desempeña como presidenta de Reboot, una organización sin fines de lucro de Artes y Cultura Judía, y se encuentra en la Junta Asesora de Reboot Studios.

«Stacey es una productora excepcional», dijo Westphal y Plummer. «Su visión creativa y liderazgo llegan a un momento crucial a medida que la longitud de onda expande su misión como un estudio totalmente independiente. Ella será instrumental a medida que ampliemos nuestras producciones y tomamos riesgos creativos audaces».

«He admirado lo que Jenifer y Joe han construido en la última década», dijo Reiss. «Compartimos el compromiso de contar historias extraordinarias y defender nuevas voces. Estoy emocionado de unirme a un equipo que no tiene miedo sobre el riesgo creativo y dedicado a construir un estudio verdaderamente independiente».

La cartera de Wavelength incluye «32 Sounds» de Sam Green, «Basting» de Frank Marshall y Nanfu Wang y Jialing de «One Child Nation» de Jialing Zhang. Los créditos narrativos incluyen «Farewell Amor» de Ekwa Msangi. Las producciones de Broadway incluyen a los nominados a los nominados de Tony «The Outsiders» y Tony «The Who’s Tommy» y «Here Lies Love».