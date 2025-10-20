Waskita Karya trabaja en el proyecto del sistema de transporte Karian Dam-Serpong por valor de 942,22 mil millones de IDR

Jacarta – PT Waskita Karya (Persero) El gobierno vuelve a confiar en Tbk para trabajar en el paquete de obras de construcción Presa de Karian–Serpong Paquete de proyecto 1 del sistema de transporte (KSCS), con un valor total de contrato de 56,86 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 942.220 millones (suponiendo un tipo de cambio de 16.571 rupias por dólar estadounidense).

Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo afirmó que la firma del contrato de obras de construcción de KSCS fue un paso concreto en la realización del sistema aire estándares nacionales. Posteriormente, esto proporcionará beneficios directos a la población de tres provincias que son centros de crecimiento: Banten, Yakarta y Java Occidental.

«El proyecto KSCS es una parte integral del sistema de suministro de agua cruda de la presa Karian», dijo Dody en su declaración del lunes 20 de octubre de 2025.

Edificio Hutama Karya [Humas PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Confirmó que a través de esta infraestructura se lleva agua desde Karian a Serpong para abastecer a casi dos millones de personas, o el equivalente a 360 mil conexiones domiciliarias. “Y apoyará al sector industrial MIPYME del área metropolitana”, afirmó.

Dody añadió que este desarrollo tiene un significado mayor, porque es un vínculo entre la vida y la justicia social. El flujo de agua desde la presa hasta los hogares también muestra un potencial natural para la prosperidad de la gente.

Asimismo, el director principal de Waskita Karya, Muhammad Hanugroho alias Oho, dijo que la empresa estaba orgullosa de participar en el desarrollo de KSCS.

Según él, este proyecto es una implementación del uso de agua cruda de la presa Karian, a través de un sistema de tuberías para dar servicio a las áreas en Lebak Regency, Tangerang Regency, South Tangerang City, Tangerang City y Bogor Regency.

«La existencia de KSCS tiene como objetivo proporcionar agua cruda a tres provincias, a saber, Banten a 9,5 metros cúbicos (m3) por segundo, DKI Yakarta a 3,45 m3 por segundo y Java Occidental a 0,95 m3 por segundo. Por lo tanto, será más fácil para la gente obtener agua potable», dijo Oho.

Agregó que KSCS es más que un simple proyecto de construcción, porque no solo abastece de agua cruda en el área de la Empresa Regional de Agua Potable (PDAM), sino que también mejora el nivel de vida, la salud y el saneamiento de la comunidad. El trabajo en el proyecto de Recursos Hídricos (SDA), dijo, es una forma de compromiso para enfatizar el papel de Waskita Karya en el apoyo a los programas gubernamentales.