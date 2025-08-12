Waskita Karya comenzó a trabajar en el proyecto de construcción UGM por valor de Rp113.08 mil millones

Yakarta, Viva – PT Clarividente Karya (Persero) TBK comenzó oficialmente la construcción Edificio C Laboratorio de idiomas y centro de idiomas Facultad de Ciencias Culturales, Universidad Gadjah Mada (FIB UGM) en Yogyakarta. El edificio por valor de RP113.08 mil millones está como se completa a mediados del año del nexto. De esa manera se puede utilizar de inmediato para apoyar las actividades de conferencias.

La secretaria corporativa Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dijo que el alcance del trabajo de la compañía incluye preparación, provisión de sistemas de gestión de seguridad de construcción (SMKK), arquitectura, estructura, plomería mecánica y electricidad. Waskita también hizo el Tata paisajeedificios de apoyo, y Desarrollo del sitio.

«Waskita Karya se compromete a completar la construcción del edificio FIB UGM de manera oportuna y de acuerdo con los estándares de trabajo aplicables. proyecto Esta es una forma de apoyo de la compañía para la educación en el país «, dijo Ermy en su declaración, martes 12 de agosto de 2025.

Explicó que el edificio C frente a Jalan Nusantara consistirá en ocho pisos para laboratorios y aulas, así como un piso como acceso a servicios públicos. Mientras tanto, el concepto de diseño lleva la realización del Padepokan con el carácter del carácter cultural del archipiélago que se expresa a través de la puerta del templo Bentar Majapahit.

«El patrón de la banda de rodadura del templo se convierte en la base del edificio del paisaje, tanto de la anatomía de la cabeza, el cuerpo y el pie en el edificio. Luego, varios elementos del campo en el edificio fuera del edificio usan el alivio de Krawangan», dijo.

Ermy dijo además, el alivio reveló la variedad ornamental étnica del archipiélago. A continuación, en el medio del edificio, utilizando un adorno javanés con un vendedor memed que muestra un año importante para FIB UGM. Luego, en otra parte, el material de ladrillo rojo oscuro se usa como identidad de la facultad.

Edificio Waskita Karya Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Este edificio C también está equipado con plantas de energía solar (PLT) en forma de aproximadamente 84 puntos de panel solar en el área del techo del edificio. El edificio estará rodeado de árboles, por lo que parece más hermoso», explicó.

Como información, Waskita anteriormente había completado la construcción de las icónicas salas de reuniones multipropósito de UGM, Grha Sabha Pramana (GSP) y el UGM Innovation and Creativity Building (GIK). También trabajando en la Facultad de Ciencias de la Salud y la Biblioteca de la Universidad de Indonesia (UI) en Depok, West Java.

Waskita participó en la construcción de otros grandes campus en Depok, a saber, los paquetes de la Universidad Islámica Internacional de Indonesia (UIII) I y III. Luego involucrado en la construcción de la construcción politécnica de los medios creativos en Yakarta, Universidad Estatal de Yogyakarta (UNY).

Además, el edificio politécnico de envío del estado de Surabaya (PPNS), la construcción politécnica del estado de Malang (PNM) en Java Oriental, Uin Sunan Sunan Gunung Djati Bandung Conferencias integradas en Java y Menara Pinisi Makassar State University (UNM) en el sur de Sulawesi.