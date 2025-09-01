Warwick Davis regresa como profesor Flitwick

HBO «»Harry Potter«La serie de televisión está llenando el personal y los estudiantes de Hogwarts.

Alumno de «Harry Potter» Warwick Davisquien interpretó a los encantos al profesor Filius Flitwick en las ocho películas originales, está repitiendo el papel de la serie HBO. Mientras que Davis tenía una doble pico en las películas de Potter como Flitwick y Griphook, solo tocará el primero esta vez. El banquero de Goblin será interpretado por Leigh Gill.

Se unen al personal de Hogwarts junto a Davis se encuentran Sirine Saba como la profesora de herbología Pomona Sprout, Richard Durden como el fantasmal profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madam Poppy Pomfrey.

En cuanto a los estudiantes, Elijah Oshin se une al elenco como Dean Thomas de mestizos, mientras que Finn Stephens y William Nash se unen como Cronies de Draco Malfoy, Vincent Crabbe y Gregory Goyle, respectivamente.

La producción ya está en marcha en Warner Bros. ‘ Hooleden Studios en el Reino Unido, y HBO ha estado desplegando lentamente su expansivo elenco para el mundo mágico. El anuncio de casting más reciente fue para Los hermanos de Ron Weasley: Fred, George, Percy y Ginny. Los gemelos Tristan y Gabriel Harland protagonizarán Fred y George Weasley, Ruari Spooner es Percy Weasley y Gracie Cochrane es Ginny Weasley.

Líder de HBO ‘s «Harry Potter» Las series son Dominic McLaughlin Como el mago del niño titular, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Otros miembros del elenco Incluya a John Lithgow como Albus Dumbledore, Nick Frost como HagridJanet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Bertie como Cornelius, Cornelius Fishude. Bel Powley como Petunia Dursley y Daniel Rigby como Vernon Dursley. Los nombres adicionales revelados el lunes fueron Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

La serie «Harry Potter» de HBO se estrenará en 2027 en HBO y HBO Max. La producción está dirigida por el showrunner y la escritora Francesca Gardiner («sus materiales oscuros», «Killing Eve») y el director Mark Mylod («Sucesión»). Gardiner y Mylod también sirven como productores ejecutivos junto con el autor de la serie JK Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.

Ver disparos a la cabeza para Oshin, Stephens, Nash, Saba, Durden, Brennan y Gill a continuación.