Warriors Trade Pitch mueve a Jimmy Butler por dos estrellas de $ 100 millones

Tél Guerreros de Golden State‘La temporada terminó un poco antes de lo que esperaban, perdiendo en la segunda ronda de los playoffs al Minnesota Timberwolves.

Pero eso no fue por falta de intentarlo. En la fecha límite de intercambio de la NBA de 2025, los Warriors hecho un masivo Mover para adquirir Jimmy Butler desde Miami Heat para un paquete circundante Andrew Wiggins. Si bien Butler ha sido una gran adición a través de su media temporada en Golden State, la franquicia podría tener que decidir sobre el seis veces All-Star más rápido de lo que muchos esperan.

Con los Warriors en la búsqueda de solo un campeonato más con Steph Curry y Draymond GreenPodrían hacer un movimiento sorpresa que trae a los jóvenes y anotaciones para el experimentado pero envejecido mayordomo.

Butler a los Celtics simulando el comercio

El último comercio simulado ofrecido por Sports Illustrated envía a Butler al rival reciente de los Warriors, el Boston Celtics. A cambio, Golden State recuperaría a dos jugadores que actualmente actúan al más alto nivel de sus carreras.

Los guerreros reciben: Anfernee Simons y Derrick White

Celtics recibe: Jimmy Butler, selección de primera ronda de 2028

«En este acuerdo, los Warriors deciden volverse más jóvenes y vender en lo alto de Butler. Butler cumplirá 36 durante la temporada, Steph Curry tiene 37 años y Draymond Green es actualmente 35», escribió Ryan Shea sobre un posible comercio de mayordomo. «Anfernee Simons, como solo tiene 26 años, parece ser el armador del futuro para los Warriors después de que Steph se retire, y Derrick White, a la edad de 31 años, trae mucha competitividad tanto para el corto como a largo plazo».

Enviar a Butler a los Celtics significaría que Golden State no cree que él, junto con Curry y Green, sea un combo digno de título. El equipo fue 23-7 Una vez que Butler se unió a la lista, pero como se ve una vez curry fue herido En la postemporada, los Warriors se dispararon contra Minnesota.

Sin embargo, el comercio tiene mucho más sentido para Boston, esperante para aterrizar un Jayson Tatum Reemplazo para la próxima temporada.

«Al adquirir Jimmy Butler, hacen exactamente eso», agregó. «Jimmy Butler es un veterano y seis veces All-Star que aporta mucha experiencia y encajará directamente en la cultura celta».

Pero incluso enviar tanto a Simons y White para Butler podría ser un precio de venta demasiado alto, especialmente para un equipo de los Celtics en Flux.

Las probabilidades de un acuerdo como este son bajas, como Todas las indicaciones decir Golden State se siente alentado a mantener a Butler en los últimos años de la ‘era del curry’, especialmente después del recorrido al que enviaron conseguir a él.

La temporada baja de los guerreros

Si bien un comercio de mayordomo a los Celtics sigue siendo poco probable, sin duda sería el primer gran movimiento realizado por los Guerreros durante todo el verano. Con la oficina principal y Jonathan Kuminga Todavía en un punto muerto, Golden State es el único equipo en la NBA aún para renunciar o agregar cualquier jugador este verano.

Una vez un tratamiento es solucionado, Ellos esperan firmar Al Horford, De’anthony Meltony Gary Payton IIPero no se sabe cuándo eso podría suceder.

Más recientemente, los informes nombraron a los Warriors un posible lugar de aterrizaje para la primera selección general Ben Simmons. El movimiento llegaría a los titulares, pero el armador de 6’9 ″ podría ser un poco redundante de una adición teniendo en cuenta su conjunto de habilidades en comparación con los de Green. Sin embargo, todavía es un agente libre y podría entrar como un jugador de banco para un equipo de Warriors que carece de profundidad de primer nivel.

«Simmons es similar en muchas maneras a Draymond Green. Ninguno de los dos se ha ganado sus contratos a través de la puntuación individual, pero a través de la defensa y la creación de juego», «, Eric Pincus de Bleacher Report escribió. «Simmons no encajaría junto a Green, pero podría ser una reserva valiosa detrás de él, para que el equipo no necesita alterar su estilo de juego. Green está dispuesto a tomar el disparo exterior, hacer o fallar, la única diferencia entre los dos».

Durante los primeros 50 días de la temporada baja de la NBA de 2025, Golden State aún no ha agregado o renunciar cualquier jugador, y eso continuará hasta que ellos puede encontrar un acuerdo con Kuminga en su futuro.