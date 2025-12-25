Warriors son ‘agresivos’ en conversaciones comerciales con estos 3 equipos: informe

El guerreros del estado dorado Según se informa, han sido uno de los equipos más «agresivos» desde que comenzó oficialmente la temporada de cambios de la NBA el 15 de diciembre, cuando casi el 90% de los jugadores de la liga se volvieron elegibles para ser transferidos.

De acuerdo a Brett Siegel de ClutchPointsLos Warriors han mantenido conversaciones con los Brooklyn Nets. Pelícanos de Nueva Orleans y toros de chicago con la esperanza de agregar un delantero atlético y algo de ayuda en la zona de ataque antes del partido del 5 de febrero. NBA fecha límite comercial.

«Los Warriors han sido uno de los equipos más agresivos en el mercado desde principios de diciembre, reuniendo información sobre qué jugadores están disponibles y qué no antes de la fecha límite de cambios», informó Siegel el 23 de diciembre.

El informe agregó que los Warriors prefieren equipos grandes económicos que cuesten menos de 15 millones de dólares por temporada, con la esperanza de reforzar sus rebotes y protección del aro.

El factor Jonathan Komama

Todos y cada uno de los planes comerciales de los Warriors podrían quedar en suspenso hasta el 15 de enero, cuando Jonathan Kuminga se vuelve elegible para ser comercializado. Con ese fin, Siegel señaló que las conversaciones con los Pelicans y los Bulls podrían basarse en un acuerdo centrado en el jugador congoleño, aunque ninguno de los equipos ve al delantero atlético de quinto año como una estrella a nivel de franquicia.

“Tanto Chicago como Nueva Orleans todavía tienen cierto nivel de interés en Kuminga, pero ninguna de las organizaciones está completamente convencida de que él sea un componente potencial para su futuro a largo plazo”, escribió Siegel.

Vale la pena señalar que hay una opción de equipo en el contrato de Kuminga para 2026-27, lo que significa que la franquicia que lo adquiera podría dejarlo caminar durante el verano. Como tal, un equipo como los Bulls o los Pelicans podría apostar por él si eso les ayudara a deshacerse del salario y recibir algunos activos del draft de los Warriors, según varios expertos.

Guerreros que buscan grandes atléticos

Los informes de Siegel se alinean con el informe reciente del informante Chris Haynes que los Warriors han identificado. Mavericks de Dallas Daniel Gafford, Portland Trail Blazers Roberto Williams y Redes de Brooklyn‘ Nicolas Claxton como posibles objetivos comerciales.

Estos tres jugadores son grandes atléticos y corredores, un perfil que los Warriors supuestamente están buscando antes de la fecha límite del 5 de febrero. Como tal, tendría sentido que se acercaran a los Nets, presumiblemente para controlar a Claxton.

«Los Warriors son compradores. Me dijeron que buscan tamaño y atletismo», dijo Haynes en la conferencia del viernes pasado. Transmisión por televisión de “NBA on Prime”. «En rebotes y bloqueos, están en la mitad inferior de la liga. Y en puntos en la pintura, están últimos. Así que están buscando un centro atlético».

Haynes dijo que los Warriors “están tratando de hacer todo lo posible” para ayudar Esteban CurryDraymond Green y Jimmy Butler en su lucha por los playoffs.

«Me dijeron que son muy serios», añadió Haynes. «Están tratando de hacer todo lo posible para que este equipo vuelva al nivel de aspirante al campeonato».

Hay otra razón para que los Warriors busquen un pívot, una que quedó aún más clara después de la jugada de Draymond Green. discutió con el entrenador en jefe Steve Kerr a principios de esta semana en un juego contra el magia de orlando. De acuerdo a Marc J. Spears de AndscapeGreen está frustrado por tener que jugar de central debido a las lesiones de Al Horford y la incapacidad del gran hombre de segundo año Quinten Post para proteger sus enfrentamientos.

«Escuché que Draymond está un poco frustrado por tener que proteger a los centros y tener muchachos que pesan entre 40 y 50 libras más que él todas las noches», dijo Spears a principios de esta semana.