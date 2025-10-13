Warriors reciben un golpe herido a medida que se acerca la temporada

El guerreros del estado dorado Estará sin Moisés Moody por el resto de la pretemporada luego de que el base de 23 años sufriera un problema en la pantorrilla izquierda en la práctica. entrenador en jefe Steve Kerr confirmó la lesiónllamándolo precaución y diciendo que es «no demasiado preocupado”sobre el cronograma para el regreso de Moody.

Moses Moody se perderá los últimos tres partidos de pretemporada por un problema en la pantorrilla izquierda, según Kerr. Los Warriors tienen la esperanza de que pueda regresar a tiempo para el primer partido de la temporada regular. Moody lo lastimó en la práctica recientemente. “No estoy demasiado preocupado”, dijo Kerr. —Anthony Pizarrero (@anthonyVslater) 13 de octubre de 2025

Kerr dijo que el equipo espera tener a Moody disponible para el primer partido de la temporada regular contra los Lakers de Los Ángeles el 22 de octubre. El guardia será reevaluado en aproximadamente una semana, y el equipo dará prioridad a una recuperación completa de cara a la nueva campaña.

Warriors confían en la recuperación de Moody’s

Antes del revés, Moody había impresionado en dos partidos de pretemporada: anotando 19 puntos en la victoria sobre los Lakers y sumando 10 en la victoria contra Portland. Su mejor tiro y actividad en ambos extremos lo habían posicionado para un papel más importante en la rotación de Kerr esta temporada.

Jonathan Kuminga ha sido la comidilla de la temporada baja para Golden State, pero Moses Moody silenciosamente ha encajado mucho mejor. Con sólo 23 años y mejorando cada temporada, Moody podría encaminarse a tener los minutos más grandes y consistentes de su carrera.pic.twitter.com/RyQcZzJEkB – Teoría de la mano caliente (@HotHandTheory) 6 de octubre de 2025

Los Warriors dividieron sus primeros partidos de pretemporada con los Lakers, ganando 111-103 en el Chase Center antes de caer en Los Ángeles. Esteban Curry Se pospuso el segundo enfrentamiento como medida de precaución, con Golden State concentrado en la salud y la continuidad en lugar de los primeros resultados.

El tono de Kerr sugería optimismo respecto del regreso de Moody. “No demasiado preocupado«Ha sido el mensaje constante, y el equipo consideró la lesión como menor y principalmente tomó medidas preventivas dada la naturaleza de los tejidos blandos de los problemas de la pantorrilla.

¿Cuándo podría regresar Moody y quién defenderá a los Warriors?

Se espera la reevaluación de Moody’s en poco más de una semana. Si el progreso continúa, podría ser dado de alta justo antes de la noche del estreno. Los Warriors están adoptando un enfoque cuidadoso, sabiendo que apresurarse por una lesión en la pantorrilla podría provocar un revés. Primero realizará ejercicios de contacto limitado, seguidos de un aumento gradual hasta alcanzar la máxima velocidad.

En ausencia de Moody’s, los minutos en la banda probablemente se destinarán a Brandin Pod Ziemia y amigo hield. Cada uno aporta algo diferente. Podziemski añade rebotes, ritmo y jugadas secundarias. Hield proporciona espacio entre pisos y gravedad de disparo alrededor de las unidades dirigidas por Curry.

La energía y la defensa de Podziemski pueden ayudar a estabilizar la segunda unidad. El disparo rápido de Hield encaja naturalmente con Curry y Jimmy mayordomo. Se espera que Kerr mezcle ambas alineaciones durante los últimos juegos de pretemporada antes de establecer su rotación para la noche inaugural.

El panorama más amplio para Golden State

La ausencia de Moody llega en un momento importante para Golden State. El equipo está trabajando para integrar nuevas piezas y restablecer la química de cara al año 2025-26. Su desarrollo sigue siendo una trama clave. Los Warriors lo ven como un puente entre su núcleo de veteranos y la próxima generación.

Si la recuperación continúa, Moody debería estar listo para la noche del estreno. Para un equipo de los Warriors que busca equilibrar salud, juventud y urgencia, ese sería el mejor resultado posible.