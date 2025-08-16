Warriors-Kuminga Standoff obtiene una gran actualización a medida que se reanudaron las conversaciones







El agente libre restringido Jonathan Kuminga está en la tendencia de aceptar su oferta de calificación, que será una mala noticia para los Golden State Warriors, informa Anthony Slater de ESPN.

Los Warriors y Kuminga han vuelto a involucrar las discusiones, pero la brecha entre los dos campos ha seguido siendo la misma.

«Bueno, ha habido conversaciones renovadas entre las dos partes», dijo Slater en la «NBA hoy» de ESPN el 15 de agosto. «Hay un diálogo, pero como todos saben, hablar no necesariamente es igual al movimiento. Han compartido conceptos de contratos y opiniones sobre todo el unos a otros esta última semana, que se remonta al fin de semana pasado».

Slater agregó que Kuminga no quiere ser un «peón» para los Warriors, cuya oferta actual está diseñada para ser comercializada a mitad de temporada.

«Kuminga quiere un trato más amigable para los jugadores, más una señal de que es un bloque de construcción, no un activo comercial», explicó Slater.

El delantero de 22 años no quiere firmar la oferta permanente de los Warriors de dos años, $ 45 millones con una opción de equipo y una estipulación para renunciar a la cláusula inherente de no comercio.

Kuminga solo cambiará de opinión si los Warriors ofrecen un contrato de tres años o le darán una opción de jugador en el segundo año de su oferta permanente.

«Eso es algo en lo que estaría interesado», dijo Slater. «Pero a partir de ahora, los Guerreros han dudado en hacer eso. Y por eso, Kuminga está señalando a quienes lo rodean de que está muy dispuesto y prefiere la oferta de calificación durante los dos años y $ 45 millones. Y eso es peligroso para los Warriors. Pueden tratar de llamar a su Bluff, pero en este momento parece estar en tendencia hacia la oferta calificada».

El peor de los casos para los guerreros

Si Kuminga acepta la oferta de calificación de $ 7.9 millones, se convertirá en un agente libre sin restricciones después de la próxima temporada. Los Warriors no podrán obtener un valor significativo en ese rango salarial y ningún equipo cambiará por él si saben que pueden conseguirlo sin como agente libre el próximo verano.

La información privilegiada de la oficina de ESPN, Bobby Marks, está proyectando Al menos 10 equipos: Brooklyn, Charlotte, Chicago, Detroit, La Clippers, Los Ángeles Lakers, Portland, Utah y Washington, tendrán un espacio importante en la próxima temporada baja.

Los Bulls tienen un interés conocido en Kuminga. Pero los Bulls y los Warriors no tienen interés en un doble firma y comercio que involucra a Kuminga y Josh Giddey, Según Brett Siegel de Clutchpoints.

Los Bulls quieren tener a ambos jugadores como sus piezas fundamentales.

Tampoco están inclinados a rendirse Coby White para Kuminga.

«Si los Bulls perseguirán a Kuminga, no se desharán del guardia Coby White para hacerlo, dijeron las fuentes. Se ha dejado en claro que los Bulls no tienen interés en el comercio de blanco, y también es poco probable que Golden State busque un centro veterano Nikola Vucevic en un signo y comercio para Kuminga, » Siegel informó previamente. «Como resultado, jugadores como Ayo Dosunmu y Jalen Smith son grandes como activos potenciales que Chicago puede ofrecer para Kuminga».

Kuminga firma y comercio ofrece rechazados

Sin embargo, los Warriors no quieren renunciar a Kuminga sin un retorno significativo.

Ya habían rechazado las ofertas del Reyes de sacramento y Phoenix Suns.

Los soles han ofrecido los guerreros Royce O’Neale, Nick Richards Y todas sus selecciones de segunda ronda disponibles en la parte superior de los cuatro años y $ 90 millones ofrecen a Kuminga. Por otro lado, los reyes inicialmente ofrecieron Devin Carter, Saric Dario y dos selecciones de segunda ronda antes Mejorándolo a Monje Malik y una selección de primera ronda protegida sobre su oferta de tres años y $ 63 millones a Kuminga.

