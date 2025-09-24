Warriors instó a cambiar a Kuminga por $ 78 millones de guardia explosivo

El Guerreros de Golden State han estado atrapados en neutral todo el verano. Su temporada baja ha girado en torno a una pregunta. Que hacer con Jonathan Kuminga.

Los rumores han vinculado al delantero de 22 años a ambos Reyes de sacramento y el Bulls de Chicago. Los escenarios de firma y comercio han sido flotados. Meses después, nada se ha materializado. La lista de Golden State permanece incompleta.

La temporada baja de los Warriors en espera

El enfrentamiento de Kuminga ha tenido efectos de dominio. Los guerreros se espera que firmen Al Horford, De’anthony Melton, Gary Payton IIy Seth Curry Una vez que su situación se resuelve. Esa expectativa proviene de Marc Stein. Hasta entonces, Golden State ha llevado solo nueve jugadores.

Mike Dunleavy Jr. Puede haber exagerado su mano esperando demasiado tiempo en el mercado de Kuminga. Dueño Joe Lacob incluso Voló a Miami este verano para reunirse personalmente con Kuminga. Lacob ha sido durante mucho tiempo uno de sus defensores más fuertes, respaldando la selección general del ex No. 7 para convertirse en un jugador de calibre All-Star y una futura franquicia Cornerstone. Con un campamento de entrenamiento a solo semanas de distancia, el estancamiento es difícil de ignorar.

Golden State flotó en el escenario comercial de Buddy Hield

Jason Timpf del volumen dijo que los Warriors deberían dejar de perseguir un gran retorno. Él cree que deberían usar Kuminga para hacer un mal contrato.

“Creo que usar Kuminga para actualizar sustancialmente desde Compañero de casco Y obtener una selección de primera ronda protegida sería tan buena como los Warriors pueden hacer con Kuminga «, Timpf dijo. «El tiempo para obtener (a) un retorno de activos sustancial para él fue hace años. Ese tiempo ha pasado».

En este marco, los guerreros enviarían a Kuminga a Sacramento en un paquete para Monje Malik y una selección de primera ronda. Para hacer que el dinero funcione, Golden State tampoco Moisés Moody o Hield. Hield ganará $ 21 millones esta temporada.

Hield tuvo sus altibajos en su primera temporada con los Warriors. Su tiroteo de tres puntos sigue siendo una habilidad de élite. El veterano derribó un 42.9% de Deep el año pasado. También entregó uno de los aspectos más destacados de la temporada de Golden State en el Juego 7 de la primera ronda contra el Cohetes de Houston. Estalló por 33 puntos y enterró nueve tres en el 81.8% de disparos desde más allá del arco.

Eso hace que el debate sea complicado. TIMPF argumenta que los Warriors deberían estar dispuestos a pasar desde Hield si eso significa Monk de aterrizaje y un primer ronda protegido. Monk es un ex sexto contendiente del sexto hombre del año. También es un jugador más versátil que Hield. ¿Pero realmente vale la pena el costo de Kuminga y Hield en un solo acuerdo?

Golden State podría elegir la paciencia. Podrían volver a firmar a Kuminga y mantener a Hield y Moody en la mezcla. La lista podría completarse con los agentes libres esperados, dando al grupo la oportunidad de demostrar su valía. Otro camino es aferrarse a Kuminga, esperar que su juego aumente su valor y, finalmente, lo empaqueta en un éxito de taquilla más grande que reafirma a los guerreros como verdaderos contendientes.

Reloj titing en la decisión de los guerreros

El tiempo no está del lado de Golden State. Los Warriors han pasado la temporada baja en pausa. Cuanto más esperen, menos opciones tendrán.

La oficina principal enfrenta una opción clara. Comercia Kuminga por Monk y una selección. Adjuntarlo a volar el salario de $ 21 millones de Dump Hield. O vuelva a ejecutarlo con Kuminga, Hield y Moody, y vea qué puede hacer este grupo una vez que se completen los fichajes de agentes libres.

De cualquier manera, el reloj está marcando.