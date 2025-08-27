Warriors instó a apuntar a la finalista de 2024 NBA para reemplazar a Kuminga

El Guerreros de Golden State y Jonathan Kum Brewe permanece y un punto muerto sobre las negociaciones del contratoLo que significa que el delantero congoleño puede verse obligado a aceptar su oferta de clasificación y jugar la temporada 2025-26 en el Área de la Bahía.

En tal escenario, Golden State necesitará encontrar un ala atlética para reemplazar a Kuminga a partir de la temporada 2026-27. Blue Man Hoop’s GC Bellchamber cree que Dallas Mavericks al delantero PJ Washington, un sin restricciones Agente libre en 2026 – Sería un ajuste perfecto en el sistema de Steve Kerr y el jugador ideal para reemplazar a Kuminga.

Bellchamber argumenta que, dado que los Mavericks ya tienen una gran cantidad de alas y delanteros en la lista, incluidos Max Christie, Caleb Martin, Naji MarshallCooper Flagg y Anthony Davis, Washington, podrían estar en el bloque comercial eventualmente.

«Si bien fue una parte vital de la carrera del equipo con las Finales de la NBA en 2024, cambiando las circunstancias en la organización, incluida su adquisición de Anthony Davis y su sorprendente oportunidad de redactar Cooper Flagg, significa que su alineación ahora está repleta de piezas que pueden jugar las cuatro», escribió.

Mavs ansiosos por retener a Washington

«Por lo tanto, es muy posible que Washington, en circunstancias normales, pueda estar en el bloque comercial más temprano que tarde».

Además del punto del escritor, el informante de la NBA Marc Stein informó que los Mavericks están ansiosos por extender a Washington, asegurando que no se convierta en agente libre en 2026.

Según Stein, los Mavericks son «probables» para encerrar a Washington a una extensión de cuatro años y $ 90 millones cuando se vuelve elegible para firmar un nuevo acuerdo el viernes 29 de agosto. Si Washington adquiere la extensión, no será elegible para ser comercializado durante al menos seis meses.

Una vez que llegue la temporada baja de 2026, los Mavericks pueden mover a Washington, cree que Bellchamber, dando a los Guerreros la oportunidad perfecta para comerciar por él.

Washington, una pieza plug-and-play

«Si bien es muy poco probable que los Mavericks tengan algún interés en Kuminga, dado su Logjam antes mencionado en la cancha delantera, los Warriors también planean pasar de Kuminga en algún momento del próximo año».

«Por lo tanto, si eventualmente pueden descargar el salario de Kuminga a un equipo interesado, podrían establecer su mira en Washington como la adición ideal en su pista delantera. Aunque el ajuste con Jimmy Butler y Draymond Green sería complicado, Washington ha mostrado una voluntad de su juego a cualquier papel necesario para un equipo contante y aportando su habilidad dinámica en el estado dorado podría ser propulso hacia el título de inmediato.

A diferencia de Kuminga, que prospera con la pelota en la mano, Washington es experto en jugar con la pelota como una amenaza de cortador y captura y disparo. En temporadas y media en Dallas, ha promediado 13.7 puntos, 7.2 rebotes, 2.0 asistencias, 1.0 robos y 1.0 bloques mientras hace un impresionante 1.7 tres tres por juego.

Washington jugó un papel fundamental para ayudar a los Mavericks a alcanzar las Finales de la NBA de 2024, ya que hizo 2.1 tres por juego mientras protegía al mejor jugador de ala del oponente. Puso una actuación estelar en el 2024 Semifinales de la Conferencia Oeste Serie contra el Oklahoma City Thunder, cuando terminó como el segundo anotador líder de Dallas.