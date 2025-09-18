Warriors Forward esperaba ser un producto candente en la fecha límite de comercio

Jonathan Kuminga ha pasado el verano encerrado en negociaciones con el Guerreros de Golden State. La primera selección del draft es un agente libre restringido.

Sin embargo, Kuminga se ha resistido a todas las recientes ofertas de contratos de los Warriors. Según los informes, está en contra de firmar un acuerdo que incluya una opción de equipo. A pesar del enfrentamiento, se espera que Kuminga esté con los Warriors la próxima temporada, ya sea mediante firmar su oferta de calificación o aceptar los términos de un nuevo contrato.

Pase lo que pase con Kuminga, Bretts ‘Brett Siegel espera que se convierta en un producto caliente a medida que nos acercamos a la fecha límite de intercambio del 5 de febrero.

«En los últimos años, en lugar de esperar hasta la temporada baja para hacerlo, los equipos han tomado la iniciativa de ir a la fecha límite de intercambio», escribió Siegel. «Esperamos que suceda gran parte de lo mismo antes de febrero durante la temporada 2025-26 … inmediatamente, el mercado comercial señala la dirección de tres nombres clave: Andrew Wiggins, RJ Barrett y Jonathan Kuminga».

Según los informes, Kuminga ha atraído el interés de los Sacramento Kings, Chicago Bulls y Phoenix Suns este verano. No sería una sorpresa si al menos uno de los tríos explora la posibilidad de adquirirlo a través del comercio más adelante en la temporada.

Kuminga es «miserable» con guerreros

De acuerdo a Tim MacMahon de ESPNKuminga es «absolutamente miserable«Con los guerreros. Por lo tanto, el analista veterano espera que las dos partes se separen más temprano que tarde.

«Estás haciendo esto sobre el dinero» MacMahon dijo el martes en el podcast Collective Hoop. «Es miserable. Es absolutamente miserable», continuó. «Es una mala situación. Una ruptura que debe suceder más temprano que tarde», MacMahon agregado. «Es una situación terrible para él. Estaba obteniendo DNP-CDS en los playoffs. El entrenador no lo quiere. El entrenador no cree en él. Y el entrenador ha dicho públicamente una y otra vez que no encaja con el núcleo de este equipo».

Los Warriors seleccionaron a Kuminga con la séptima selección general en 2021. Sin embargo, a pesar de su indudable potencial, ha luchado por ganar un papel constante dentro de la rotación de Steve Kerr.

Kuminga podría volver a firmar en circunstancias correctas

Según Anthony Slater de ESPN, Kuminga estaría dispuesto a firmar la oferta de contrato de tres años de los Warriors si incluía una opción de jugador en el último año. Actualmente, el último año tiene una opción de equipo adjunta.

«En realidad, hablé con Aaron Turner, el agente de Jonathan Kuminga, esta mañana, y el mensaje que están adoptando esta semana es simple: convertir la opción del equipo en una opción de jugador, y el acuerdo está hecho», dijo Slater en NBA hoy. «El contrato de tres años sobre la mesa vale alrededor de $ 74 millones, y si el tercer año se convierte en una opción de jugador, Kuminga no solo lo firmará, sino que también comprará completamente la misión del equipo. Esa misión, dice Turner, está ayudando a Stephen Curry y Draymond Green Chase A Quinto Campeonato y dándole a Jimmy Butler un disparo a su primera vez».

Kumina claramente quiere un nivel de control sobre su futuro. Darle una opción de jugador conduciría a un acuerdo entre ambos lados. Al menos de esa manera, los Warriors pueden continuar conduciendo un trato duro durante las conversaciones comerciales.

Independientemente de lo que sucede entre Kuminga y los Guerreros, ciertamente parece que su tiempo juntos es limitado. La pregunta más importante es si Golden State lo mantiene cerca durante la total temporada o explora posibles movimientos en febrero.